Банки получили наличную валюту от НБУ для подкрепления касс

Национальный банк Украины 9-10 марта провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную для подкрепления их касс. Такие операции проводились превентивно, чтобы при необходимости поддержать наличную валютную ликвидность банков.

Решение было принято на фоне возможных логистических трудностей с доставкой наличной валюты из-за границы после незаконного захвата инкассаторских автомобилей Ощадбанка на территории Венгрии.

9 марта НБУ предложил банкам сделки на сумму 100 млн долларов и 80 млн евро. Участие в них приняли пять банков, подавших четыре заявки на 53,1 млн долларов и четыре заявки на 42 млн евро. Все заявки регулятор удовлетворил в полном объеме.

10 марта объявленный объем сделок составил 100 млн долларов и 35 млн евро. Участие принял один банк, подавший заявку на 20 млн долларов и 10 млн евро. Ее тоже выполнили полностью.

В Нацбанке отметили, что умеренный спрос на такие операции свидетельствует: банки пока имеют достаточный запас наличной валюты, а потребность в дополнительном подкреплении остается ограниченной.

Регулятор подчеркнул, что и дальше готов поддерживать банки в обеспечении касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей граждан. Частота и объем таких операций будет зависеть от потребностей банковской системы.

Также в НБУ подчеркнули, что сделки по обмену наличной и безналичной валюты между Нацбанком и банками не влияют на объем международных резервов Украины.

Объемы и частота операций обмена валют будут зависеть от реальных потребностей банковской системы. Нацбанк также контролирует колебания курса гривны, реагирующего на изменения баланса между спросом и предложением, и обеспечивает устойчивость рынка благодаря достаточному объему международных резервов.

В то же время незаконное захват инкассаторских машин Ощадбанк в Венгрии может временно усложнить логистику поставок наличных из-за рубежа.