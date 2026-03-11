Банки отримали готівкову валюту від НБУ для підкріплення кас

Національний банк України 9–10 березня провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову для підкріплення їхніх кас. Такі операції проводили превентивно, щоб за потреби підтримати готівкову валютну ліквідність банків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Рішення ухвалили на тлі можливих логістичних труднощів із доставкою готівкової валюти з-за кордону після незаконного захоплення інкасаторських автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

9 березня НБУ запропонував банкам операції на суму 100 млн доларів і 80 млн євро. Участь у них взяли п’ять банків, які подали чотири заявки на 53,1 млн доларів і чотири заявки на 42 млн євро. Усі заявки регулятор задовольнив у повному обсязі.

10 березня оголошений обсяг операцій становив 100 млн доларів і 35 млн євро. Участь узяв один банк, який подав заявку на 20 млн доларів і 10 млн євро. Її також виконали повністю.

У Нацбанку зазначили, що помірний попит на такі операції свідчить: банки наразі мають достатній запас готівкової валюти, а потреба в додатковому підкріпленні залишається обмеженою.

Регулятор наголосив, що й надалі готовий підтримувати банки в забезпеченні кас готівковою іноземною валютою для задоволення потреб громадян. Частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

Також у НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової та безготівкової валюти між Нацбанком і банками не впливають на обсяг міжнародних резервів України.

Кілька днів тому НБУ ухвалив рішення про проведення операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівкову.

Обсяги та частота операцій з обміну валют залежатимуть від реальних потреб банківської системи. Нацбанк також контролює коливання курсу гривні, що реагує на зміни балансу між попитом та пропозицією, і забезпечує стійкість ринку завдяки достатньому обсягу міжнародних резервів.

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині може тимчасово ускладнити логістику постачання готівки з-за кордону.