НБУ забезпечить каси банків готівковою валютою на випадок логістичних труднощів
Національний банк України ухвалив рішення про проведення 9 березня операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівкову.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.
Це превентивне рішення покликане підтримати каси банків і забезпечити належний рівень готівкової валютної ліквідності для населення.
За даними Нацбанку, ситуація на валютному ринку наразі стабільна: банки мають достатній запас готівкової валюти, а середньоденні залишки у касах відповідають минулорічним показникам.
Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині може тимчасово ускладнити логістику постачання готівки з-за кордону.
Обсяги та частота операцій з обміну валют залежатимуть від реальних потреб банківської системи. Нацбанк також контролює коливання курсу гривні, що реагує на зміни балансу між попитом та пропозицією, і забезпечує стійкість ринку завдяки достатньому обсягу міжнародних резервів.
Як наголосили у НБУ, ці операції не вплинуть на загальний обсяг міжнародних резервів України.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що викликали угорського посла і вимагають повернення державного майна. Йдеться про понад 40 млн доларів, 35 млн євро та близько 9 кілограмів золота