НБУ забезпечить каси банків готівковою валютою на випадок логістичних труднощів

НБУ забезпечить каси банків готівковою валютою / НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про проведення 9 березня операцій з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані НБУ.

Це превентивне рішення покликане підтримати каси банків і забезпечити належний рівень готівкової валютної ліквідності для населення.

За даними Нацбанку, ситуація на валютному ринку наразі стабільна: банки мають достатній запас готівкової валюти, а середньоденні залишки у касах відповідають минулорічним показникам.

Водночас незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку в Угорщині може тимчасово ускладнити логістику постачання готівки з-за кордону.

Обсяги та частота операцій з обміну валют залежатимуть від реальних потреб банківської системи. Нацбанк також контролює коливання курсу гривні, що реагує на зміни балансу між попитом та пропозицією, і забезпечує стійкість ринку завдяки достатньому обсягу міжнародних резервів.

Як наголосили у НБУ, ці операції не вплинуть на загальний обсяг міжнародних резервів України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що викликали угорського посла і вимагають повернення державного майна. Йдеться про понад 40 млн доларів, 35 млн євро та близько 9 кілограмів золота 

Автор:
Тетяна Гойденко