НБУ обеспечит кассы банков наличной валютой на случай логистических трудностей
Национальный банк Украины принял решение о проведении 9 марта операций по обмену безналичной валюты банков на наличную.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.
Это превентивное решение призвано поддержать кассы банков и обеспечить должный уровень наличной валютной ликвидности для населения.
По данным Нацбанка, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная: у банков достаточный запас наличной валюты, а среднедневные остатки в кассах соответствуют прошлогодним показателям.
В то же время незаконный захват инкассаторских машин Сбербанка в Венгрии может временно усложнить логистику поставок наличных из-за границы.
Объемы и частота операций обмена валют будут зависеть от реальных потребностей банковской системы. Нацбанк также контролирует колебания курса гривны, реагирующего на изменения баланса между спросом и предложением, и обеспечивает устойчивость рынка благодаря достаточному объему международных резервов.
Эти операции не повлияют на общий объем международных резервов Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вызвали венгерского посла и требуют возвращения государственного имущества. Речь идет о более чем 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 килограммов золота.