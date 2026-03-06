Запланована подія 2

НБУ обеспечит кассы банков наличной валютой на случай логистических трудностей

НБУ обеспечит кассы банков наличной валютой / НБУ

Национальный банк Украины принял решение о проведении 9 марта операций по обмену безналичной валюты банков на наличную.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные НБУ.

Это превентивное решение призвано поддержать кассы банков и обеспечить должный уровень наличной валютной ликвидности для населения.

По данным Нацбанка, ситуация на валютном рынке сейчас стабильная: у банков достаточный запас наличной валюты, а среднедневные остатки в кассах соответствуют прошлогодним показателям.

В то же время незаконный захват инкассаторских машин Сбербанка в Венгрии может временно усложнить логистику поставок наличных из-за границы.

Объемы и частота операций обмена валют будут зависеть от реальных потребностей банковской системы. Нацбанк также контролирует колебания курса гривны, реагирующего на изменения баланса между спросом и предложением, и обеспечивает устойчивость рынка благодаря достаточному объему международных резервов.

Эти операции не повлияют на общий объем международных резервов Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что вызвали венгерского посла и требуют возвращения государственного имущества. Речь идет о более чем 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 килограммов золота.

Автор:
Татьяна Гойденко