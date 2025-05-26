Банки в марте выдали ипотечных кредитов на 795 млн грн: в каком регионе оформили больше всего договоров

В марте 2025 года 13 банков кредитовали приобретение жилья. Общая сумма ипотечных кредитов составила 795 миллионов гривен. Больше всего таких договоров было оформлено в Киевской области.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию НБУ, в которой были приведены данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Какую недвижимость чаще всего брали под ипотеку?

По результатам опроса ️232 кредиты на 437 млн грн предоставлены на первичном рынке недвижимости, из них 87 на 168 млн грн – под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. Также ️195 кредитов на 358 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,5% на вторичном рынке.

В НБУ определили качество ипотечного портфеля как хорошее: доля неработающих кредитов за I квартал сократилась с 18,5% до 15% (в большей степени из-за роста объема новых кредитов, но объем NPL сократился).

География ипотечного кредитования

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в марте выдано в:

Киевской области (145 договоров на общую сумму 287 млн. грн., или 36% от общего объема);

городе Киеве (95 договоров на 196 млн. грн.);

Львовской области (20 договоров на 42 млн. грн.);

Ивано-Франковской области (23 договора на 39 млн грн);

Волынской области (13 договоров на 24 млн. грн).

При этом подавляющее большинство кредитов на покупку недвижимости было предоставлено в рамках государственной программы доступного кредитования жилья "єОселя".

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков. Национальный банк считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и работает над соответствующей стратегией.

Напомним, Украина и Европейская ипотечная федерация договорились о создании Совещательного совета по развитию жилищного финансирования.