Банки у березні видали іпотечних кредитів на 795 млн грн: в якому регіоні оформили найбільше договорів

У березні 2025 року 13 банків кредитували придбання житла. Загальна сума іпотечних кредитів склала 795 мільйонів гривень. Найбільше таких договорів було оформленно у Київській області.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію НБУ, в якій були наведені дані щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування.

Яку нерухомість найчастіше брали під іпотеку?

За результатами опитування ️232 кредити на 437 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 87 на 168 млн грн – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. Також ️195 кредитів на 358 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,5% на вторинному ринку.

В НБУ визначили якість іпотечного портфеля як хорошу: частка непрацюючих кредитів за І квартал скоротилася з 18,5% до 15% (більшою мірою через зростання обсягу нових кредитів, але й обсяг NPL скоротився).

Географія іпотечного кредитування

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано у:

Київській області (145 договорів на загальну суму 287 млн грн, або 36% від загального обсягу);

місті Києві (95 договорів на 196 млн грн);

Львівській області (20 договорів на 42 млн грн);

Івано-Франківській області (23 договори на 39 млн грн);

Волинській області (13 договорів на 24 млн грн).

При цьому переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла "єОселя".

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків. Національний банк вважає розвиток іпотеки одним із пріоритетів на 2025 рік та працює над відповідною стратегією.

Нагадаємо, Україна та Європейська іпотечна федерація домовилися про створення Дорадчої ради з розвитку житлового фінансування.