ЄС допоможе Україні реформувати сферу житлового фінансування

Україна та Європейська іпотечна федерація домовилися про створення Дорадчої ради з розвитку житлового фінансування.

Про це інформує пресслужба Мінеокноміки.

Співпраця у сфері іпотечного фінансування

Відповідний Лист про наміри підписали міністерка економіки Юлія Свириденко та Генсек Європейської іпотечної федерації (EMF) Лука Берталот у межах 36-го засідання Європейської ради із забезпечених облігацій.

Документ передбачає співпрацю сторін у розробці реформ та рекомендацій щодо ефективних фінансових інструментів у сфері житлової політики.

Метою є впровадження європейських практик, мобілізація інвестицій, налагодження діалогу між державними органами, міжнародними інституціями, експертною спільнотою та учасниками ринку.

"Відновлення житлового сектору — важливий елемент для повернення людей додому, створення нових робочих місць, залучення інвестицій та розвитку економіки", — зазначила Свириденко.

Відповідно до досягнутих домовленостей, Мінекономіки координуватиме процес створення Дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування, тоді як Європейська іпотечна федерація забезпечуватиме експертний та аналітичний супровід і сприятиме залученню міжнародних партнерів.

Також сторони узгодили проведення регулярних консультацій щодо організаційної структури, складу та правил роботи майбутньої ради.

Довідково:

Європейська іпотечна федерація (EMF) є провідною європейською організацією, що об'єднує іпотечних кредиторів і емітентів облігацій з покриттям. Вона володіє глибокими знаннями у сфері капітальних ринків, сек’юритизації та житлової політики. До складу EMF входять міжнародні партнери України, зокрема Японське агентство з фінансування житла (JHF).

З березня 2024 року ПрАТ "Укрфінжитло" має статус спостерігача у EMF та є першим представником України в цій організації. Компанія активно долучається до діяльності Федерації, бере участь у тематичних сесіях та експертних дискусіях, відіграючи важливу роль у зміцненні співпраці між Україною та європейським іпотечним ринком.

Формування Дорадчої ради за участю EMF — це частина стратегії переходу від бюджетного фінансування житлового сектору до ринкових механізмів за підтримки міжнародних фінансових інституцій.

Нагадаємо, обсяг іпотечних кредитів в Україні зріс на 7%. Така динаміка свідчить про поступове відновлення ринку житлового кредитування, попри виклики, пов’язані з війною та економічною нестабільністю. Зростання пояснюється підвищенням доступності фінансових інструментів, державною підтримкою та активізацією співпраці з міжнародними партнерами.