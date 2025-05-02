ЕС поможет Украине реформировать сферу жилищного финансирования

Украина и Европейская ипотечная федерация договорились о создании Совещательного совета по развитию жилищного финансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минеокномики.

Сотрудничество в сфере ипотечного финансирования

Соответствующее Письмо о намерениях подписали министерша экономики Юлия Свириденко и Генсек Европейской ипотечной федерации (EMF) Лука Берталот в рамках 36-го заседания Европейского совета по обеспеченным облигациям.

Документ предусматривает сотрудничество сторон по разработке реформ и рекомендаций по эффективным финансовым инструментам в сфере жилищной политики.

Целью является внедрение европейских практик, мобилизация инвестиций, налаживание диалога между государственными органами, международными институтами, экспертным сообществом и участниками рынка.

"Восстановление жилищного сектора — важный элемент для возвращения людей домой, создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и развития экономики", — отметила Свириденко.

Согласно достигнутым договоренностям, Минэкономики будет координировать процесс создания Совещательного совета по вопросам развития жилищного финансирования, тогда как Европейская ипотечная федерация будет обеспечивать экспертное и аналитическое сопровождение и будет способствовать привлечению международных партнеров.

Также стороны согласовали проведение регулярных консультаций по организационной структуре, составу и правилам работы будущего совета.

Справка:

Европейская ипотечная федерация (EMF) является ведущей европейской организацией, объединяющей ипотечных кредиторов и эмитентов облигаций с покрытием. Она владеет глубокими знаниями в сфере капитальных рынков, секьюритизации и жилищной политики. В состав EMF входят международные партнеры Украины, в частности, Японское агентство по финансированию жилья (JHF).

С марта 2024 г. ЧАО "Укрфинжилье" имеет статус наблюдателя в EMF и является первым представителем Украины в этой организации. Компания активно вовлекается в деятельность Федерации, участвует в тематических сессиях и экспертных дискуссиях, играя важную роль в укреплении сотрудничества между Украиной и европейским ипотечным рынком.

Формирование Совещательного совета с участием EMF – это часть стратегии перехода от бюджетного финансирования жилищного сектора к рыночным механизмам при поддержке международных финансовых институтов.

Напомним,объем ипотечных кредитов в Украине вырос на 7%. Такая динамика свидетельствует о постепенном обновлении рынка жилищного кредитования, несмотря на вызовы, связанные с войной и экономической нестабильностью. Рост объясняется повышением доступности финансовых инструментов, государственной поддержкой и активизацией сотрудничества с международными партнерами.