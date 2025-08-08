Банкротство "АэроСвита": арбитраж прекратил дело на $700 млн по иску компании Коломойского против Украины

Международный арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) принял решение об окончательном прекращении производства по делу по иску компании Gilward Investments BV против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство юстиции.

Дело было остановлено из-за неуплаты обязательного арбитражного сбора со стороны истца, несмотря на неоднократные предупреждения трибунала.

Иск, инициированный еще в 2015 году, касался претензий на сумму около 700 млн. долларов США. Компания Gilward Investments, бенефициарами которой являются Игорь Коломойский и Георгий Гуртовой, обвиняла государство в действиях, якобы приведших к банкротству "АэроСвита".

Среди заявленных требований – ограничение доступа к международным маршрутам, преференции для МАУ, бездействие Фонда госимущества, экспроприация земли в аэропорту "Борисполь".

В ответ Украина заявила, что причиной банкротства стала внутренняя финансовая несостоятельность компании, а не вмешательство государства. В 2024 году трибунал обязал стороны уплатить арбитражный сбор в размере 150 тыс. долларов. Истец этого не сделал. Поэтому в январе 2025 года производство было остановлено, а в августе – окончательно прекращено.

В Минюсте подчеркнули, что это дело показательно в контексте противодействия попыткам олигархов переложить на государство ответственность за собственные бизнес-провалы. Благодарность также выразили Госавиаслужбе за предоставленные доказательства, сыгравшие ключевую роль в деле.

Дело "АэроСвита"

4 марта 2015 года Хозяйственный суд Киевской области снова возбудил дело о банкротстве "АэроСвита". Решение принято в связи с неспособностью авиакомпании уплатить задолженность перед ООО "Тенак" (Днепропетровск) на сумму 4,44 млн. грн.

В июле того же года авиакомпания была повторно признана банкротом .

Кроме того, как сообщалось, бизнесмен Игорь Коломойский через суд требует взыскать около 3 млрд грн задолженности по аффилированной с ним авиакомпании "АэроСвит", также Хозяйственный суд Киевской области получил кредиторские заявления ряда компаний о взыскании с "АэроСвита" 2,383 млрд грн.

В 2019 году Gilward Investments, которая была крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", возобновила иск против Украины.