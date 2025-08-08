Банкрутство "АероСвіту": арбітраж припинив справу на $700 млн за позовом компанії Коломойського проти України

Міжнародний арбітражний трибунал при Міжнародному центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) ухвалив рішення про остаточне припинення провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V. проти України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство юстиції.

Справу було зупинено через несплату обов’язкового арбітражного збору з боку позивача, попри неодноразові попередження трибуналу.

Позов, ініційований ще у 2015 році, стосувався претензій на суму близько 700 млн доларів США. Компанія Gilward Investments, бенефіціарами якої є Ігор Коломойський і Георгій Гуртовий, звинувачувала державу в діях, що нібито призвели до банкрутства "АероСвіту".

Серед заявлених вимог – обмеження доступу до міжнародних маршрутів, преференції для МАУ, бездіяльність Фонду держмайна, експропріація землі в аеропорту "Бориспіль" тощо.

У відповідь Україна заявила, що причиною банкрутства стала внутрішня фінансова неспроможність компанії, а не втручання держави. У 2024 році трибунал зобов’язав сторони сплатити арбітражний збір у розмірі 150 тис. доларів. Позивач цього не зробив. Через це у січні 2025 року провадження було зупинено, а в серпні – остаточно припинено.

У Мін’юсті наголосили, що ця справа є показовою у контексті протидії спробам олігархів перекласти на державу відповідальність за власні бізнес-провали. Подяку також висловили Державіаслужбі за надані докази, які відіграли ключову роль у справі.

Справа "АероСвіту"

4 березня 2015 року Господарський суд Київської області знову порушив справу про банкрутство "АероСвіту" . Рішення прийнято у зв'язку з нездатністю авіакомпанії сплатити заборгованість перед ТОВ "Тенак" (Дніпропетровськ) на суму 4,44 млн. грн.

У липні того ж року авіакомпанію було повторно визнано банкрутом .

Крім того, як повідомлялося, бізнесмен Ігор Коломойський через суд вимагає стягнути близько 3 млрд грн заборгованості з афілійованої з ним авіакомпанії "АероСвіт", також Господарський суд Київської області отримав кредиторські заяви низки компаній про стягнення з "АероСвіту" 2,383 млрд грн.

У 2019 роціGilward Investments, яка була найбільшим акціонером авіакомпанії "АероСвіт", відновила позов проти України.