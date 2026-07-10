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Базу отдыха с выходом к Черному морю в Затоке выставили на аукцион
Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона, на который выставлена база отдыха "Финансист" в курортном поселке Затока Одесской области.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.
Объект находится непосредственно на первой линии Черного моря и недалеко от областного центра, что делает его привлекательной площадкой для капиталовложений.
Инвесторы могут реализовать здесь коммерческие проекты в сферах гостиничного бизнеса, рекреации или туризма, проведя масштабную модернизацию имеющихся мощностей и создав современное туристическое пространство.
Состав имущественного комплекса
Выставленный на торги готовый имущественный комплекс имеет разветвленную инфраструктуру и значительную материально-техническую базу. В состав объекта входят:
- административно-бытовое здание;
- 7 капитальных домов отдыха;
- 8 отдельных деревянных домиков;
- дом отдыха с кухней;
- здание для обслуживания водонапорной башни; мастерская;
- душевая, гардеробная и другие инженерные сооружения.
Вместе с недвижимостью покупателю переходят автомобиль, лодка и более ста пятидесяти единиц разного движимого имущества.
Официальное проведение приватизационного аукциона намечено на 20 июля 2026 года.
Стартовая стоимость базы отдыха "Финансист" на торгах составит 1 756 109 гривен.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на торги отдельно стоящее здание культуры, которое является двухэтажным нежилым зданием в Одесской области.