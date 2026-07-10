Базу отдыха с выходом к Черному морю в Затоке выставили на аукцион

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного аукциона, на который выставлена база отдыха "Финансист" в курортном поселке Затока Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ФГИУ.

Объект находится непосредственно на первой линии Черного моря и недалеко от областного центра, что делает его привлекательной площадкой для капиталовложений.

Инвесторы могут реализовать здесь коммерческие проекты в сферах гостиничного бизнеса, рекреации или туризма, проведя масштабную модернизацию имеющихся мощностей и создав современное туристическое пространство.

Состав имущественного комплекса

Выставленный на торги готовый имущественный комплекс имеет разветвленную инфраструктуру и значительную материально-техническую базу. В состав объекта входят:

административно-бытовое здание;

7 капитальных домов отдыха;

8 отдельных деревянных домиков;

дом отдыха с кухней;

здание для обслуживания водонапорной башни; мастерская;

душевая, гардеробная и другие инженерные сооружения.

Вместе с недвижимостью покупателю переходят автомобиль, лодка и более ста пятидесяти единиц разного движимого имущества.

Официальное проведение приватизационного аукциона намечено на 20 июля 2026 года.

Стартовая стоимость базы отдыха "Финансист" на торгах составит 1 756 109 гривен.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на торги отдельно стоящее здание культуры, которое является двухэтажным нежилым зданием в Одесской области.