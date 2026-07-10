Базу відпочинку з виходом до Чорного моря у Затоці виставили на аукціон

Фонд державного майна України оголосив про проведення приватизаційного аукціону, на який виставлено базу відпочинку “Фінансист” в курортному селищі Затока Одеської області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Об'єкт знаходиться безпосередньо на першій лінії Чорного моря та відносно недалеко від обласного центру, що робить його привабливим майданчиком для капіталовкладень.

Інвестори мають можливість реалізувати тут комерційні проєкти у сферах готельного бізнесу, рекреації чи туризму, провівши масштабну модернізацію наявних потужностей та створивши сучасний туристичний простір.

Склад майнового комплексу

Виставлений на торги готовий майновий комплекс має розгалужену інфраструктуру та значну матеріально-технічну базу. До складу об'єкта входять:

адміністративно-побутова будівля;

7 капітальних будинків відпочинку;

8 окремих дерев'яних будиночків;

будинок відпочинку з кухнею;

будівля для обслуговування водонапірної башти, майстерня;

душова, вбиральня та інші інженерні споруди.

Разом із нерухомістю покупцеві переходять автомобіль, човен та понад сто п'ятдесят одиниць різного рухомого майна.

Офіційне проведення приватизаційного аукціону заплановане на 20 липня 2026 року.

Стартова вартість бази відпочинку "Фінансист" на торгах становитиме 1 756 109 гривень.

Нагадаємо, Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на торги окремо розташований будинок культури, який є двоповерховою нежитловою будівлею в Одеській області.