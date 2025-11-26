Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

БЭБ расширило функции StopShadowBot: теперь можно сообщать о нарушениях на рынке горючего и алкоголя

БЭБ расширило функции StopShadowBot
БЭБ расширило функции StopShadowBot / БЄБ

Бюро экономической безопасности Украины объявило о расширении функционала своего Telegram-бота StopShadowBot. Теперь через сервис можно сообщать не только о нарушениях при продаже бытовой техники и электроники, но и рисках в сфере реализации горючего, табачных и алкогольных изделий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на БЭБ.

Пользователи могут отправить фотографии, краткое описание ситуации и адрес торговой точки. Это позволяет специалистам БЭБ оперативно получать сигналы о рисковых операциях и проверять данные, которые могут свидетельствовать об уклонении от налогообложения или других нарушениях.

В БЭБ отмечают, что рынок подакцизных товаров традиционно является одной из наиболее уязвимых к теневым схемам. Расширение возможностей бота делает его более универсальным инструментом и усиливает контроль за соблюдением законодательства в этой сфере.

StopShadowBot был запущен в конце октября. Каждый желающий может анонимно сообщить о нарушениях при покупке или продаже техники, а теперь и при реализации подакцизных товаров.

Как работает StopShadowBot?

Теперь каждый гражданин может анонимно сообщить Бюро экономической безопасности о случаях нарушения законодательства, в частности:

  • продажа техники без фискального чека;
  • использование нефискальных чеков

Через бот можно оперативно отправить фото, описание нарушения и локацию точки продаж. Полученную информацию специалисты бюро будут быстро анализировать для установления фактов уклонения от налогов и серого импорта гаджетов.

Напомним, в октябре БЭБ запустил в мессенджере Telegram бот StopShadowBot. Каждый может анонимно сообщить о случаях продажи техники без чека или с нефискальным чеком.

Автор:
Татьяна Гойденко