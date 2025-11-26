БЭБ расширило функции StopShadowBot: теперь можно сообщать о нарушениях на рынке горючего и алкоголя

Бюро экономической безопасности Украины объявило о расширении функционала своего Telegram-бота StopShadowBot. Теперь через сервис можно сообщать не только о нарушениях при продаже бытовой техники и электроники, но и рисках в сфере реализации горючего, табачных и алкогольных изделий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на БЭБ.

Пользователи могут отправить фотографии, краткое описание ситуации и адрес торговой точки. Это позволяет специалистам БЭБ оперативно получать сигналы о рисковых операциях и проверять данные, которые могут свидетельствовать об уклонении от налогообложения или других нарушениях.

В БЭБ отмечают, что рынок подакцизных товаров традиционно является одной из наиболее уязвимых к теневым схемам. Расширение возможностей бота делает его более универсальным инструментом и усиливает контроль за соблюдением законодательства в этой сфере.

StopShadowBot был запущен в конце октября. Каждый желающий может анонимно сообщить о нарушениях при покупке или продаже техники, а теперь и при реализации подакцизных товаров.

Как работает StopShadowBot?

Теперь каждый гражданин может анонимно сообщить Бюро экономической безопасности о случаях нарушения законодательства, в частности:

продажа техники без фискального чека;

использование нефискальных чеков

Через бот можно оперативно отправить фото, описание нарушения и локацию точки продаж. Полученную информацию специалисты бюро будут быстро анализировать для установления фактов уклонения от налогов и серого импорта гаджетов.

Напомним, в октябре БЭБ запустил в мессенджере Telegram бот StopShadowBot. Каждый может анонимно сообщить о случаях продажи техники без чека или с нефискальным чеком.