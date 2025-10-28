БЕБ запустил StopShadowBot в Telegram: сообщить о продаже техники без чека можно анонимно

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) запустило в мессенджере Телеграмм бот StopShadowBot. Теперь у каждого будет возможность анонимно сообщить о случаях продажи техники без чека или с нефискальным чеком.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

Как работает StopShadowBot?

Теперь каждый гражданин может анонимно сообщить Бюро экономической безопасности о случаях нарушения законодательства, в частности:

продажа техники без фискального чека;

использование нефискальных чеков

Через бот можно оперативно отправить фото, описание нарушения и локацию точки продаж. Полученную информацию специалисты Бюро будут быстро анализировать для установления фактов уклонения от уплаты налогов и серого импорта гаджетов.

Директор БЭБ Александр Цивинский подчеркнул: "Равные правила для всех — основа честного рынка. Мы решительно противодействуем серому импорту и уклонению от уплаты налогов. Ведь это вопрос не только справедливости, но и национальной экономической безопасности".

Запуск StopShadowBot стал прямым продолжением системной работы Бюро в ответ на актуальные вызовы и противоправные схемы в области продаж электроники.

Ранее сообщалось о том, чтоБЭБ объявило о запуске нового проекта "Экономический щит", направленного на усиление экономической стабильности и партнерства между государством и бизнесом.