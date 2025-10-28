БЕБ запустило StopShadowBot у Telegram: повідомити про продаж техніки без чека можна анонімно

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) запустило у месенджері Телеграм бот StopShadowBot. Тепер кожен матиме можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

Як працює StopShadowBot?

Відтепер кожен громадянин може анонімно повідомити Бюро економічної безпеки про випадки порушення законодавства, зокрема:

продаж техніки без фіскального чека;

використання нефіскальних чеків.

Через бот можна оперативно надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу. Отриману інформацію фахівці Бюро швидко аналізуватимуть для встановлення фактів ухилення від сплати податків та сірого імпорту гаджетів.

Директор БЕБ Олександр Цивінський наголосив: "Рівні правила для всіх — основа чесного ринку. Ми рішуче протидіємо сірому імпорту та ухиленню від сплати податків. Адже це — питання не лише справедливості, а й національної економічної безпеки".

Запуск StopShadowBot став прямим продовженням системної роботи Бюро у відповідь на актуальні виклики та протиправні схеми у галузі продажу електроніки.

Ран7іше повідомлялося про те, що БЕБ оголосило про запуск нового проєкту "Економічний щит", спрямованого на посилення економічної стабільності та партнерства між державою і бізнесом.