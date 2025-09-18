Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,19

+0,02

EUR

48,77

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,25

41,16

EUR

48,86

48,68

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві викрили мережу підпільних казино: детективи БЕБ провели 20 обшуків одночасно

детективи БЕБ, казино
У Києві ліквідували мережу підпільних казино. / Офіс Генерального прокурора України

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у столиці провели масштабну спецоперацію, у результаті якої викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи. Ця група контролювала розгалужену мережу з понад 20 нелегальних гральних закладів, що діяли в різних районах міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, підпільні казино працювали без жодних дозвільних документів, ретельно маскуючи свою діяльність. Вхід для сторонніх осіб був закритий, а до гри допускали лише "перевірених" клієнтів. Таке приховане функціонування дозволяло злочинцям довгий час уникати уваги правоохоронців.

В рамках спецоперації детективи провели понад 20 одночасних обшуків. Окрім самих гральних залів, обшуки відбулися також за місцями проживання організаторів та їхніх спільників. У результаті було вилучено близько 200 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, великі суми готівки, отриманої від гравців, а також чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Фото 2 — У Києві викрили мережу підпільних казино: детективи БЕБ провели 20 обшуків одночасно

Організатору та співучасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор у складі організованої групи).

Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням щодо обрання для підозрюваних запобіжних заходів.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення повного кола причетних осіб. Ця операція стала частиною системної співпраці БЕБ, Міністерства цифрової трансформації та державного агентства Playcity, спрямованої на боротьбу з нелегальним гральним бізнесом в Україні. Вона включає як напрацювання потрібних законодавчих ініціатив, так і оперативний обмін  інформацією між структурами.

Раніше детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у столиці та різних містах країни. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук