У Києві викрили мережу підпільних казино: детективи БЕБ провели 20 обшуків одночасно

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у столиці провели масштабну спецоперацію, у результаті якої викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи. Ця група контролювала розгалужену мережу з понад 20 нелегальних гральних закладів, що діяли в різних районах міста.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, підпільні казино працювали без жодних дозвільних документів, ретельно маскуючи свою діяльність. Вхід для сторонніх осіб був закритий, а до гри допускали лише "перевірених" клієнтів. Таке приховане функціонування дозволяло злочинцям довгий час уникати уваги правоохоронців.

В рамках спецоперації детективи провели понад 20 одночасних обшуків. Окрім самих гральних залів, обшуки відбулися також за місцями проживання організаторів та їхніх спільників. У результаті було вилучено близько 200 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, великі суми готівки, отриманої від гравців, а також чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

Організатору та співучасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна організація та проведення азартних ігор у складі організованої групи).

Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням щодо обрання для підозрюваних запобіжних заходів.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення повного кола причетних осіб. Ця операція стала частиною системної співпраці БЕБ, Міністерства цифрової трансформації та державного агентства Playcity, спрямованої на боротьбу з нелегальним гральним бізнесом в Україні. Вона включає як напрацювання потрібних законодавчих ініціатив, так і оперативний обмін інформацією між структурами.

Раніше детективи БЕБ викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у столиці та різних містах країни. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.