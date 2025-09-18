Запланована подія 2

В Киеве разоблачили сеть подпольных казино: детективы БЭБ провели 20 обысков одновременно

детективы БЭБ, казино
В Киеве ликвидировали сеть подпольных казино. / Офис Генерального прокуроры Украины

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в столице провели масштабную спецоперацию, в результате которой разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группы. Эта группа контролировала разветвленную сеть из более чем 20 нелегальных игорных заведений, действовавших в разных районах города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

По данным следствия, подпольные казино работали без разрешительных документов, тщательно маскируя свою деятельность. Вход для посторонних был закрыт, а к игре допускали только "проверенных" клиентов. Такое скрытое функционирование позволяло преступникам долгое время избегать внимания правоохранителей.

В рамках спецоперации детективы провели более 20 обысков. Кроме самых игровых залов, обыски прошли также по местам жительства организаторов и их сообщников. В результате было изъято около 200 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, большие суммы наличных, полученных от игроков, а также черновые записи и другие доказательства незаконной деятельности.

Организатору и соучастникам преступной схемы уже доложено о подозрении по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная организация и проведение азартных игр в составе организованной группы).

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством по поводу избрания для подозреваемых мер.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению полного круга причастных лиц. Эта операция стала частью системного сотрудничества БЭБ, Министерства цифровой трансформации и государственного агентства Playcity, направленного на борьбу с нелегальным игорным бизнесом в Украине. Она включает как наработку нужных законодательных инициатив, так и оперативный обмен.   информацией между структурами.

Ранее детективы БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в столице и разных городах страны. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Автор:
Татьяна Ковальчук