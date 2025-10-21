БЕБ запускає проєкт "Економічний щит": що він передбачає

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило про запуск нового проєкту "Економічний щит", спрямованого на посилення економічної стабільності та партнерства між державою і бізнесом.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський під час зустрічі з представниками бізнесу в Одесі.

За його словами, проєкт стане відправною точкою побудови системи, в якій бізнес відчуватиме не тиск, а реальне партнерство з БЕБ.

"Економічний щит" як основа довіри бізнесу до держави

"Наша мета - забезпечити рівні правила та справедливі умови ведення бізнесу для всіх, хто дотримується вимог законодавства. Це ключова запорука сталого розвитку підприємництва та довіри між бізнесом та державою", – підкреслив Цивінський.

Він додав, що одним з важливих елементів нової філософії БЕБ стане визначення індексу економічної безпеки для кожної області. Саме задля цього запроваджується проєкт "Економічний щит".

Він передбачає аналітичну оцінку ситуації в регіонах, визначення загроз економічній безпеці, оперативне вирішення проблематики тощо.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора запустив портал "Стоп Тиск", який призначений для звернень, верифікації та реагування на випадки тиску на бізнес. Очікується, що цей портал стане інструментом захисту бізнесу від неправомірних дій правоохоронців.

Мораторій на перевірки бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком.

Натомість запроваджується цифровий контроль і готується реформа правоохоронної системи у сфері підприємництва. Відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики.