В Україні бізнес зможе скаржитись на дії правоохоронців через портал “Стоп Тиск”: як це зробити

Офіс генерального прокурора запускає портал “Стоп Тиск”, який призначений для звернень, верифікації та реагування на випадки тиску на бізнес. Очікується, що цей портал стане інструментом захисту бізнесу від неправомірних дій правоохоронців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора за результатами координаційної наради із керівниками правоохоронних органів.

“Стоп Тиск”

Як зазначив генпрокурор України Руслан Кравченко, захист доброчесного бізнесу, особливо в умовах війни, потребує ефективного захисту від тиску та неправомірного втручання. Тому серед пріоритетів – захист прав суб’єктів інвестиційної та підприємницької діяльності.

"Тепер ці питання у сфері відповідальності керівництва Офісу генерального прокурора, а на місцях – особисто керівників обласних прокуратур"- наголосив Кравченко.

Для цього Офіс генерального прокурора запроваджує портал "Стоп Тиск" для звернень, верифікації та реагування на випадки тиску на бізнес.

Як повідомляється, у повному обʼємі портал запрацює 2 вересня цього року.

На які дії бізнес може скаржитися:

Порушення під час обшуків.

Безпідставне застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Безпідставне затягування досудового розслідування.

Вимога неправомірної вигоди.

Протидія законній господарській діяльності (рейдерство).

Неналежне реагування на правопорушення.

Неправомірне застосування сили або примусу.

Як повідомити про тиск правоохоронців:

Авторизуйтеся за допомогою державного сервісу Дія для підтвердження особи.

Детально опишіть ситуацію – дії посадових осіб, обставини, дату, наслідки.

Додайте документи, фотографії або інші докази (за наявності).

На порталі "Стоп тиск" зазначено, що створення повідомлень доступно виключно керівникам юридичних осіб приватного права, а також юридичних осіб публічного права (державні або комунальні підприємства, установи, організації), що провадять господарську діяльність, за винятком центральних та місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Додамо, в Україні триває масштабний аудит кримінальних проваджень, які стосуються підприємницької діяльності. З 21 тисячі справ, що були ідентифіковані як пов’язані з бізнесом, вже закрито близько 7 тисяч.

Мораторій на перевірки бізнесу

21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

З 24 липня податкова й митниця обмежили перевірки для підприємств із низьким ризиком

Натомість запроваджується цифровий контроль і готується реформа правоохоронної системи у сфері підприємництва. Відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики.