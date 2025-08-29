В Украине бизнес сможет жаловаться на действия правоохранителей на портале “Стоп Давление”: как это сделать

Офис генерального прокурора запускает портал “Стоп Давление”, который предназначен для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Ожидается, что этот портал станет инструментом защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора по результатам координационного совещания с руководителями правоохранительных органов.

"Стоп Давление"

Как отметил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

"Теперь эти вопросы в сфере ответственности руководства Офиса генерального прокурора, а на местах – лично руководителей областных прокуратур" , - отметил Кравченко.

Для этого Офис генерального прокурора вводит портал " Стоп Давление " для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес.

Как сообщается, в полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.

На какие действия бизнес может жаловаться:

Нарушения во время обысков.

Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.

Безосновательная затяжка досудебного расследования.

Требование неправомерной выгоды.

Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).

Ненадлежащее реагирование на правонарушения.

Неправомерное применение силы или принуждения.

Как сообщить о давлении правоохранителей:

Авторизируйтесь с помощью государственного сервиса Действие для подтверждения личности.

Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.

Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).

На портале "Стоп давление" отмечено, что создание сообщений доступно исключительно руководителям юридических лиц частного права, а также юридическим лицам публичного права (государственные или коммунальные предприятия, учреждения, организации), осуществляющие хозяйственную деятельность, за исключением центральных и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Добавим, в Украине продолжается масштабный аудит уголовных производств, касающихся предпринимательской деятельности. Из 21 тысячи дел, идентифицированных как связанных с бизнесом, уже закрыто около 7 тысяч.

Мораторий на проверки бизнеса

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском

Вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски.