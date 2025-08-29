Запланована подія 2

В Украине бизнес сможет жаловаться на действия правоохранителей на портале “Стоп Давление”: как это сделать

На координационном совещании Руслан Кравченко выделил тему защиты экономической безопасности государства
Фото: пресс-служба ОГП

Офис генерального прокурора запускает портал “Стоп Давление”, который предназначен для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Ожидается, что этот портал станет инструментом защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранителей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора по результатам координационного совещания с руководителями правоохранительных органов.

"Стоп Давление"

Как отметил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.

"Теперь эти вопросы в сфере ответственности руководства Офиса генерального прокурора, а на местах – лично руководителей областных прокуратур" , - отметил Кравченко.

Для этого Офис генерального прокурора вводит портал " Стоп Давление " для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес.

Как сообщается, в полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.

На какие действия бизнес может жаловаться:

  • Нарушения во время обысков.
  • Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.
  • Безосновательная затяжка досудебного расследования.
  • Требование неправомерной выгоды.
  • Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).
  • Ненадлежащее реагирование на правонарушения.
  • Неправомерное применение силы или принуждения.

Как сообщить о давлении правоохранителей:

  • Авторизируйтесь с помощью государственного сервиса Действие для подтверждения личности.
  • Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.
  • Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).

На портале "Стоп давление" отмечено, что создание сообщений доступно исключительно руководителям юридических лиц частного права, а также юридическим лицам публичного права (государственные или коммунальные предприятия, учреждения, организации), осуществляющие хозяйственную деятельность, за исключением центральных и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Добавим, в Украине продолжается масштабный аудит уголовных производств, касающихся предпринимательской деятельности. Из 21 тысячи дел, идентифицированных как связанных с бизнесом, уже закрыто около 7 тысяч.

Мораторий на проверки бизнеса

21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском

Вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски.

Автор:
Светлана Манько