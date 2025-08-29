- Категория
В Украине бизнес сможет жаловаться на действия правоохранителей на портале “Стоп Давление”: как это сделать
Офис генерального прокурора запускает портал “Стоп Давление”, который предназначен для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес. Ожидается, что этот портал станет инструментом защиты бизнеса от неправомерных действий правоохранителей.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора по результатам координационного совещания с руководителями правоохранительных органов.
"Стоп Давление"
Как отметил генпрокурор Украины Руслан Кравченко, защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Поэтому среди приоритетов – защита прав субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности.
"Теперь эти вопросы в сфере ответственности руководства Офиса генерального прокурора, а на местах – лично руководителей областных прокуратур" , - отметил Кравченко.
Для этого Офис генерального прокурора вводит портал " Стоп Давление " для обращений, верификации и реагирования на случаи давления на бизнес.
Как сообщается, в полном объеме портал заработает 2 сентября этого года.
На какие действия бизнес может жаловаться:
- Нарушения во время обысков.
- Безосновательное применение мер обеспечения уголовного производства.
- Безосновательная затяжка досудебного расследования.
- Требование неправомерной выгоды.
- Противодействие законной хозяйственной деятельности (рейдерство).
- Ненадлежащее реагирование на правонарушения.
- Неправомерное применение силы или принуждения.
Как сообщить о давлении правоохранителей:
- Авторизируйтесь с помощью государственного сервиса Действие для подтверждения личности.
- Подробно опишите ситуацию – действия должностных лиц, обстоятельства, дату, последствия.
- Добавьте документы, фотографии или другие доказательства (при наличии).
На портале "Стоп давление" отмечено, что создание сообщений доступно исключительно руководителям юридических лиц частного права, а также юридическим лицам публичного права (государственные или коммунальные предприятия, учреждения, организации), осуществляющие хозяйственную деятельность, за исключением центральных и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Добавим, в Украине продолжается масштабный аудит уголовных производств, касающихся предпринимательской деятельности. Из 21 тысячи дел, идентифицированных как связанных с бизнесом, уже закрыто около 7 тысяч.
Мораторий на проверки бизнеса
21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.
С 24 июля налоговая и таможня ограничили проверки для предприятий с низким риском
Вводится цифровой контроль и готовится реформа правоохранительной системы в сфере предпринимательства. Теперь контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски.