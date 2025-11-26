БЕБ розширило функції StopShadowBot: тепер можна повідомляти про порушення на ринку пального та алкоголю

Бюро економічної безпеки України оголосило про розширення функціоналу свого Telegram-бота StopShadowBot. Відтепер через сервіс можна повідомляти не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про ризики у сфері реалізації пального, тютюнових та алкогольних виробів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на БЕБ.

Користувачі можуть надіслати фото, короткий опис ситуації та адресу торгової точки. Це дає можливість фахівцям БЕБ оперативно отримувати сигнали про ризикові операції та перевіряти дані, що можуть свідчити про ухилення від оподаткування або інші порушення.

У БЕБ наголошують, що ринок підакцизних товарів традиційно є одним із найбільш вразливих до тіньових схем. Розширення можливостей бота робить його універсальнішим інструментом і посилює контроль за дотриманням законодавства у цій сфері.

StopShadowBot було запущено наприкінці жовтня. Кожен охочий може анонімно повідомити про порушення під час купівлі чи продажу техніки, а тепер — і під час реалізації підакцизних товарів.

Як працює StopShadowBot?

Відтепер кожен громадянин може анонімно повідомити Бюро економічної безпеки про випадки порушення законодавства, зокрема:

продаж техніки без фіскального чека;

використання нефіскальних чеків.

Через бот можна оперативно надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу. Отриману інформацію фахівці бюро швидко аналізуватимуть для встановлення фактів ухилення від сплати податків та сірого імпорту гаджетів.

Нагадаємо, у жовтні БЕБ запустило у месенджері Telegram бот StopShadowBot. Кожен має можливість анонімно повідомити про випадки продажу техніки без чека або з нефіскальним чеком.