Бельгия предоставит €4 млн на цифровые сервисы для украинских ветеранов

Правительство Бельгии предоставит €4 млн на развитие цифровых услуг для украинских ветеранов, ветеранок и членов их семей. Финансирование будет направлено, в частности, на развитие сервисов в Ветеран Pro в приложении "Дія", интеграцию государственных систем и усиление кибербезопасности цифровой инфраструктуры Минветеранов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили во время встречи министра по делам ветеранов Виталия Кима с бельгийской делегацией во главе с вице-премьер-министром – министром иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в сфере развития Бельгии Максимом Прево.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя Представительства НАТО в Украине Джозеф Доббс и заместитель министра по делам ветеранов Олег Шиманский.

На что направят €4 млн

Финансирование предполагает развитие новых цифровых услуг в Ветеран Pro и других платформах, а также интеграцию существующих государственных информационных систем. Ожидается, что автоматизированный обмен данными между госорганами позволит сократить количество документов, которые ветеранам приходится подавать повторно.

Речь идет, в частности, о цифровых сервисах, связанных с трудоустройством, лечением, реабилитацией, жильем, образованием и социальной поддержкой.

"Благодаря автоматическому обмену данными между государственными органами должно стать меньше ситуаций, когда человеку нужно повторно подавать те же документы или подтверждать информацию, которая уже есть у государства", – отметил глава Минветеранов.

Отдельным направлением станет кибербезопасность. Цифровую инфраструктуру Министерства по делам ветеранов планируют модернизировать в соответствии со стандартами киберустойчивости НАТО.

Проект предусматривает также сбор и анализ данных об использовании цифровых услуг ветеранами. Это должно помочь определить, какие сервисы наиболее востребованы и какие из них нуждаются в доработке.

Проект реализуют через механизм НАТО

Финансирование Бельгии поступит через Комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Непосредственно внедрит проект Эстонский центр международного развития.

Основой для сотрудничества стали меморандумы о взаимопонимании, которые Минветеранов подписало с НАТО и Эстонией во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске.

Напомним, в Украине уже насчитывается более 1,8 млн ветеранов, а по завершении войны их количество может существенно возрасти. Поэтому одной из ключевых задач для государства и бизнеса становится экономическая реинтеграция ветеранов – их трудоустройство, профессиональное переобучение, поддержка ветеранского предпринимательства и создание условий для возвращения к активной гражданской жизни. Delo.ua запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.