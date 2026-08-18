Бельгія надасть €4 млн на цифрові сервіси для українських ветеранів

Уряд Бельгії надасть €4 млн на розвиток цифрових послуг для українських ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Фінансування спрямують, зокрема, на розвиток сервісів у Ветеран Pro в застосунку "Дія", інтеграцію державних систем та посилення кібербезпеки цифрової інфраструктури Мінветеранів.

Як пише Delo.ua, про це повідомили під час зустрічі міністра у справах ветеранів Віталія Кіма з бельгійською делегацією на чолі з віцепрем'єр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва у сфері розвитку Бельгії Максимом Прево.

У зустрічі також взяли участь заступник голови Представництва НАТО в Україні Джозеф Доббс та заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський.

На що спрямують €4 млн

Фінансування передбачає розвиток нових цифрових послуг у Ветеран Pro та на інших платформах, а також інтеграцію наявних державних інформаційних систем. Очікується, що автоматизований обмін даними між держорганами дозволить скоротити кількість документів, які ветеранам доводиться подавати повторно.

Йдеться, зокрема, про цифрові сервіси, пов'язані з працевлаштуванням, лікуванням, реабілітацією, житлом, освітою та соціальною підтримкою.

"Завдяки автоматичному обміну даними між державними органами має стати менше ситуацій, коли людині потрібно повторно подавати ті самі документи або підтверджувати інформацію, яка вже є у держави", – зазначив очільник Мінветеранів.

Окремим напрямом стане кібербезпека. Цифрову інфраструктуру Міністерства у справах ветеранів планують модернізувати відповідно до стандартів кіберстійкості НАТО.

Проєкт також передбачає збір та аналіз даних про використання цифрових послуг ветеранами. Це має допомогти визначати, які сервіси найбільш затребувані та які з них потребують доопрацювання.

Проєкт реалізують через механізм НАТО

Фінансування Бельгії надійде через Комплексний пакет допомоги НАТО для України. Безпосередньо впроваджуватиме проєкт Естонський центр міжнародного розвитку.

Основою для співпраці стали меморандуми про взаєморозуміння, які Мінветеранів підписало з НАТО та Естонією під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

Нагадаємо, в Україні вже налічується понад 1,8 млн ветеранів, а після завершення війни їхня кількість може суттєво зрости. Тому одним із ключових завдань для держави та бізнесу стає економічна реінтеграція ветеранів – їхнє працевлаштування, професійне перенавчання, підтримка ветеранського підприємництва та створення умов для повернення до активного цивільного життя. Delo.ua запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.