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Без бумажных удостоверений: в "Армия+" запустили официальный военно-учетный документ

военный документ в Армия+
В "Армия+" запустили официальный военно-учетный документ / Минобороны

Военнослужащие ВСУ и Государственная специальная служба транспорта теперь могут подтверждать свой военный статус в смартфоне без бумажного военного билета или удостоверения офицера. Цифровой документ можно использовать в воинских частях, при взаимодействии с ТЦК и СП, ВСП, полицией, в учреждениях и организациях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Где можно использовать и как формируется?

Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный, и формируется автоматически на основе актуальных данных из цифровых систем.

Для формирования документа военнослужащему не нужно подавать заявление или собирать бумаги. После авторизации в "Армия+" приложение автоматически получает информацию через Реестр военнослужащих, а данные о прохождении службы подтверждаются на основе сведений из системы учета личного состава "Импульс".

Документ появляется автоматически при корректном внесении данных. Доступ к военнослужащим открывается постепенно. При отсутствии документа в приложении необходимо обратиться в службу персонала своей части для проверки информации в системе "Импульс".

Электронный военно-учетный документ используется:

  • для подтверждения статуса в воинской части;
  • на контрольно-пропускных пунктах и блокпостах;
  • при взаимодействии с государственными органами, учреждениями и организациями.

На старте сервис работает при наличии интернета, однако следующим шагом станет возможность формирования подъемника для работы офлайн.

Какие данные содержит?

Электронная карточка содержит следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения и дата выдачи;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • автоматически сгенерированный уникальный номер документа;
  • фото и статус военнослужащего при наличии информации в системах.

На оборотной стороне размещен QR-код, который действует три минуты и сканируется через "Армия+" для подтверждения действительности документа. Запуск этой функции уменьшает объем ручной проверки служб персонала и создает основу для дальнейшего внедрения электронных справок и запросов.

Напомним, с декабря 2025 года обновленное приложение "Армия+" теперь предлагает цифровое удостоверение Армия ID, ленту "Пульс" и улучшенный интерфейс для более удобного использования сервисов.

Автор:
Татьяна Ковальчук