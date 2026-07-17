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Без паперових посвідчень: в "Армія+" запустили офіційний військово-обліковий документ

військовий документ в Армія+
В "Армія+" запустили офіційний військово-обліковий документ / Міноборони

Військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту тепер можуть підтверджувати свій військовий статус у смартфоні без паперового військового квитка чи посвідчення офіцера. Цифровий документ можна використовувати у військових частинах, під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП, поліцією, у державних установах й організаціях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Де можна використовувати та як формується?

Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий, і формується автоматично на основі актуальних даних із цифрових систем. 

Для формування документа військовослужбовцю не потрібно подавати заяву чи збирати папери. Після авторизації в "Армія+" застосунок автоматично отримує інформацію через Реєстр військовослужбовців, а дані про проходження служби підтверджуються на основі відомостей із системи обліку особового складу "Імпульс".

Документ з’являється автоматично за умови коректного внесення даних. Доступ для військовослужбовців відкривається поступово. За відсутності документа у застосунку необхідно звернутися до служби персоналу своєї частини для перевірки інформації в системі "Імпульс".

Електронний військово-обліковий документ використовується:

  • для підтвердження статусу у військовій частині; 
  • на контрольно-пропускних пунктах і блокпостах; 
  • під час взаємодії з державними органами, установами та організаціями.

На старті сервіс працює за наявності інтернету, проте наступним кроком стане можливість формування витягу для роботи офлайн.

Які дані містить?

Електронна картка містить такі дані:

  • прізвище, ім’я та по батькові; 
  • дата народження і дата видачі; 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків; 
  • автоматично згенерований унікальний номер документа; 
  • фото та статус військовослужбовця за наявності інформації в системах.

На зворотному боці розміщений QR-код, який діє три хвилини і сканується через "Армія+" для підтвердження дійсності документа. Запуск цієї функції зменшує обсяг ручної перевірки для служб персоналу та створює основу для майбутнього впровадження електронних довідок і запитів.

Нагадаємо, з грудня 2025 року оновлений застосунок “Армія+” тепер пропонує цифрове посвідчення Армія ID, стрічку “Пульс” та покращений інтерфейс для зручнішого користування сервісами.

Автор:
Тетяна Ковальчук