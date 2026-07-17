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Без паперових посвідчень: в "Армія+" запустили офіційний військово-обліковий документ
Військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту тепер можуть підтверджувати свій військовий статус у смартфоні без паперового військового квитка чи посвідчення офіцера. Цифровий документ можна використовувати у військових частинах, під час взаємодії з ТЦК та СП, ВСП, поліцією, у державних установах й організаціях.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Де можна використовувати та як формується?
Він має таку саму юридичну силу, як і паперовий, і формується автоматично на основі актуальних даних із цифрових систем.
Для формування документа військовослужбовцю не потрібно подавати заяву чи збирати папери. Після авторизації в "Армія+" застосунок автоматично отримує інформацію через Реєстр військовослужбовців, а дані про проходження служби підтверджуються на основі відомостей із системи обліку особового складу "Імпульс".
Документ з’являється автоматично за умови коректного внесення даних. Доступ для військовослужбовців відкривається поступово. За відсутності документа у застосунку необхідно звернутися до служби персоналу своєї частини для перевірки інформації в системі "Імпульс".
Електронний військово-обліковий документ використовується:
- для підтвердження статусу у військовій частині;
- на контрольно-пропускних пунктах і блокпостах;
- під час взаємодії з державними органами, установами та організаціями.
На старті сервіс працює за наявності інтернету, проте наступним кроком стане можливість формування витягу для роботи офлайн.
Які дані містить?
Електронна картка містить такі дані:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дата народження і дата видачі;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- автоматично згенерований унікальний номер документа;
- фото та статус військовослужбовця за наявності інформації в системах.
На зворотному боці розміщений QR-код, який діє три хвилини і сканується через "Армія+" для підтвердження дійсності документа. Запуск цієї функції зменшує обсяг ручної перевірки для служб персоналу та створює основу для майбутнього впровадження електронних довідок і запитів.
Нагадаємо, з грудня 2025 року оновлений застосунок “Армія+” тепер пропонує цифрове посвідчення Армія ID, стрічку “Пульс” та покращений інтерфейс для зручнішого користування сервісами.