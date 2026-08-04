Без чеков, акцизов и лицензий: за какие нарушения налоговая чаще всего штрафует бизнес

За 7 месяцев 2026 года подразделения налогового аудита ГНС провели более 17,4 тыс. фактических проверок. По их результатам в бюджет поступило почти 298 млн грн, а также выявлено почти 1,7 тыс. неоформленных работников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ГНС Украины.

Какие нарушения обнаружили налоговики?

Во время аудита инспекторы чаще всего фиксируют:

расчеты без РРО/ПРРО;

нарушение учета товарных запасов;

использование неоформленного труда;

нарушение правил продажи подакцизной продукции.

Чеки без акциза

ГНС привела ряд примеров нарушений. Так, в Николаеве заведение, торговавшее алкоголем в ресторанах и барах, декларировало заниженные выручки. Проверка подтвердила продажу без РРО, за что был применен штраф на 174,7 тыс. грн.

В Полтаве гостинично-ресторанный комплекс выдавал чеки без указания марок акцизного налога и кода УКТ ВЭД, а также привлек трех неоформленных рабочих. Ожидаемый штраф – почти 600 тыс. грн.

В Запорожье в ресторане обнаружили чеки без акцизных марок, ошибки программирования РРО, реализацию неучтенных товаров и двух неоформленных работников. Материалы переданы в Гоструд, а штраф превысил 600 тыс. грн. В Киеве хостел принимал оплаты через терминал без проведения через РРО и выдачи чеков, что влечет штраф более 450 тыс. грн.

Ювелирная и бытовая техника

В Ровенской области в киоске по продаже ювелирных изделий выявили нарушение использования ПРРО, расхождение наличных денег и неучтенные золотые цепочки, серьги и кольца. Штраф составляет около 500 тыс. грн.

В Черкасской области в ювелирном магазине не было документов о происхождении украшений — штраф более 400 тыс. грн. Там же в двух магазинах бытовой техники продавец не предоставил документы об учете товаров, за что ожидается штраф более 1,2 млн грн.

Перевозки и туризм

В Винницкой области обнаружили двух перевозчиков, которые организовали регулярные рейсы в Европу без государственной регистрации и лицензий. Продажа билетов шла через интернет, а оплату принимали наличными и на карты физических лиц. Материалы переданы в суд.

В Киеве туроператор продал за наличные деньги две детские заграничные путевки без РРО — штраф более 170 тыс. грн. В Одессе компания из сферы недвижимости продавала таунхаусы без РРО и не поставила на учет один объект штраф более 200 тыс. грн. В Львовской области интернет-магазин кормов для животных работал без РРО и с двумя неоформленными работниками — штраф почти 74 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что ГНС обнаружила у продавца бытовой техники признаки предполагаемого искусственного дробления бизнеса для уменьшения налоговых обязательств. Компания заявила о закрытии одного из магазинов, однако он продолжил работать, а продажи товаров начали оформлять через физическое лицо-предпринимателя.