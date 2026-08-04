Без чеків, акцизів та ліцензій: за які порушення податкова найчастіше штрафує бізнес

За 7 місяців 2026 року підрозділи податкового аудиту ДПС провели понад 17,4 тис. фактичних перевірок. За їхніми результатами до бюджету надійшло майже 298 млн грн, а також виявлено майже 1,7 тис. неоформлених працівників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС України.

Які порушення виявили податківці?

Під час аудиту інспектори найчастіше фіксують:

розрахунки без РРО/ПРРО;

порушення обліку товарних запасів;

використання неоформленої праці;

порушення правил продажу підакцизної продукції.

Чеки без акцизу

ДПС навела низку прикладів порушеннь. Так, у Миколаєві заклад, що торгував алкоголем у ресторанах і барах, декларував занижені виторги. Перевірка підтвердила продаж без РРО, за що застосовано штраф на 174,7 тис. грн.

У Полтаві готельно-ресторанний комплекс видавав чеки без зазначення марок акцизного податку та коду УКТ ЗЕД, а також залучив трьох неоформлених робітників. Очікуваний штраф — майже 600 тис. грн.

На Запоріжжі в ресторані виявили чеки без акцизних марок, помилки програмування РРО, реалізацію необлікованих товарів і двох неоформлених працівників. Матеріали передано до Держпраці, а штраф перевищив 600 тис. грн. У Києві хостел приймав оплати через термінал без проведення через РРО та видачі чеків, що тягне за собою штраф понад 450 тис. грн.

Ювелірна та побутова техніка

На Рівненщині у кіоску з продажу ювелірних виробів виявили порушення використання ПРРО, розбіжність готівки та необліковані золоті ланцюжки, сережки й каблучки. Штраф становить майже 500 тис. грн.

На Черкащині в ювелірному магазині не було документів про походження прикрас — штраф понад 400 тис. грн. Там же у двох магазинах побутової техніки продавець не надав документів про облік товарів, за що очікується штраф понад 1,2 млн грн.

Перевезення і туризм

На Вінниччині виявили двох перевізників, які організували регулярні рейси до Європи без державної реєстрації та ліцензій. Продаж квитків ішов через інтернет, а оплату приймали готівкою та на картки фізичних осіб. Матеріали передано до суду.

У Києві туроператор продав за готівку дві дитячі закордонні путівки без РРО — штраф понад 170 тис. грн. В Одесі компанія із сфери нерухомості продавала таунхауси без РРО й не поставила на облік один об'єкт — штраф понад 200 тис. грн. На Львівщині інтернет-магазин кормів для тварин працював без РРО та із двома неоформленими працівниками — штраф майже 74 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що ДПС виявила у продавця побутової техніки ознаки ймовірного штучного дроблення бізнесу для зменшення податкових зобов’язань. Компанія заявила про закриття одного з магазинів, однак він продовжив працювати, а продаж товарів почали оформлювати через фізичну особу-підприємця.