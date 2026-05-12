Без электроэнергии остались потребители шести областей: где нет света

12 мая в результате боевых действий часть потребителей в Донецкая, Николаевская, Сумская, Черниговская и Харьковская области временно остаются без электроснабжения. Из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Закарпатской области.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

По данным ведомства, в Донецкой области в результате вражеской атаки на энергетический объект погибли двое работников энергетической отрасли.

Также в Минэнерго сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация пожара, возникшего 7 мая на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Пожар локализован, спасатели ГСЧС совместно со специалистами зоны отчуждения продолжают ликвидировать отдельные очаги тления, в том числе торфа.

"Ситуация контролируемая. В зоне отчуждения превышений контрольных уровней гамма-излучения не зафиксировано, радиационный фон остается в пределах нормы", - подчеркнули в ведомстве.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 11 мая применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

В Украине идет плановая ремонтная кампания на атомных электростанциях, однако возврат к графикам отключения электроэнергии летом не предсказывают. Но все зависит от погоды и вражеских атак на украинскую энергосистему.

Украина может избежать массовых отключений света, по крайней мере, до осени, если в энергосистеме не будет существенных дефицитов из-за аномальной жары, рассказала Delo.ua министр энергетики в 2020 году Ольга Буславец.

Буславец отметила, что ситуация с отключениями летом будет зависеть от температурного режима, поскольку в жаркую погоду растет потребление на кондиционирование. В то же время именно летом будет проходить масштабная ремонтная кампания, в частности на блоках АЭС.

А период с сентября по октябрь тоже должен быть достаточно комфортен и без отключений. А вот с началом отопительного сезона все будет зависеть от качественной работы на всех уровнях подготовки к нему.