Без электроэнергии остались потребители шести областей: какие графики отключения света
9 апреля во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые графики для населения. В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.
Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Также из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Графики отключения
В ведомстве напомнили, что 9 апреля во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. С 07:00 до 23:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.
В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Почему вернулись графики отключений
В "Укрэнерго" объяснили, что дефицит мощности в энергосистеме обусловлен последствиями российских обстрелов. Однако по сравнению с ситуацией в холодное время года нынешние отключения имеют свою специфику.
- отопительный сезон уже завершился, но температурные колебания бывают достаточно ощутимыми, что побуждает потребителей к использованию электрообогревателей. Это – существенная дополнительная нагрузка на энергосистему;
- весной начинают отключаться для плановых ремонтов энергоблоки атомных электростанций. Календарь ремонтных работ зависит от цикла отработки ядерного топлива и составляется заранее. Соответственно – доступная мощность внутреннего поколения в энергосистеме уменьшается;
- после завершения отопительного сезона ощутимо снижается уровень генерации на ТЭЦ. Только небольшая их часть способна производить электроэнергию по отдельности – без технологического цикла нагрева воды в системах централизованного отопления;
- объем импорта электроэнергии в весенний период тоже ощутимо меньше, чем зимой. Это связано с ценовой ситуацией на рынках Украины и соседних государств ЕС;
- весной значительно возрастает эффективность работы солнечных электростанций. Следовательно, в ясную погоду в дневной зоне в энергосистеме может возникать избыток мощности, а утром и вечером и в облачные дни (в часы пикового потребления и периоды низкой эффективности работы СЭС) сохраняется дефицит и необходимость отключений;
- Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, нанося ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи и распределения электроэнергии.
Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключение электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.