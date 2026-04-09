Без электроэнергии остались потребители шести областей: какие графики отключения света

9 апреля во всех регионах Украины используются графики ограничения мощности для промышленных потребителей и почасовые графики для населения. В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются потребители в Киевской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Графики отключения

В ведомстве напомнили, что 9 апреля во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. С 07:00 до 23:00 – графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Почему вернулись графики отключений

В "Укрэнерго" объяснили, что дефицит мощности в энергосистеме обусловлен последствиями российских обстрелов. Однако по сравнению с ситуацией в холодное время года нынешние отключения имеют свою специфику.

отопительный сезон уже завершился, но температурные колебания бывают достаточно ощутимыми, что побуждает потребителей к использованию электрообогревателей. Это – существенная дополнительная нагрузка на энергосистему;

весной начинают отключаться для плановых ремонтов энергоблоки атомных электростанций. Календарь ремонтных работ зависит от цикла отработки ядерного топлива и составляется заранее. Соответственно – доступная мощность внутреннего поколения в энергосистеме уменьшается;

после завершения отопительного сезона ощутимо снижается уровень генерации на ТЭЦ. Только небольшая их часть способна производить электроэнергию по отдельности – без технологического цикла нагрева воды в системах централизованного отопления;

объем импорта электроэнергии в весенний период тоже ощутимо меньше, чем зимой. Это связано с ценовой ситуацией на рынках Украины и соседних государств ЕС;

весной значительно возрастает эффективность работы солнечных электростанций. Следовательно, в ясную погоду в дневной зоне в энергосистеме может возникать избыток мощности, а утром и вечером и в облачные дни (в часы пикового потребления и периоды низкой эффективности работы СЭС) сохраняется дефицит и необходимость отключений;

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, нанося ущерб как объектам генерации, так и сетям передачи и распределения электроэнергии.

Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключение электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.