Без электроэнергии остались потребители восьми областей: где нет света

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 7 апреля часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются более 170 населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Полтавской и Хмельницкой областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением.

Графики отключения

В ведомстве напомнили, что 7 апреля во всех регионах Украины применение графиков почасовых отключений для населения не прогнозируется.

Любые изменения с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, из-за решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизить прайс-кепы отключение электроэнергии в Украине вернутся. Они могут усилиться летом в период ремонтов блоков атомных электростанций.