Без електроенергії залишилися споживачі восьми областей: де немає світла

лінії електропередач
Без електроенергії залишилися споживачі 8 областей / "Укренерго"

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 7 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Також через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.

Графіки відключення

У відомстві нагадали, що 7 квітня у всіх регіонах України застосування графіків погодинних відключень для населення не прогнозується.

Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.

Автор:
Світлана Манько