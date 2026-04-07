Без електроенергії залишилися споживачі восьми областей: де немає світла
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 7 квітня частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Також через негоду без електропостачання залишаються понад 170 населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Полтавській та Хмельницькій областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням.
Графіки відключення
У відомстві нагадали, що 7 квітня у всіх регіонах України застосування графіків погодинних відключень для населення не прогнозується.
Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах обленерго.
У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, через рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизити прайс-кепи відключення електроенергії в Україні повернуться. Вони також можуть посилитися влітку в період ремонтів блоків атомних електростанцій.