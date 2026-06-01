Без электроэнергии остались потребители восьми областей: где нет света

1 июня в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 1 июня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.