Без электроснабжения осталась часть потребителей пяти областей: где нет света

Самой сложной сейчас ситуация на Черниговщине. / Freepik

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры 25 марта часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение всех абонентов.

Самой сложной сейчас ситуация на Черниговщине. Там в результате нескольких подряд вражеских атак получили повреждения энергетическое оборудование, что обуславливает вынужденное применение почасовых отключений света.

Ограничения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В Минэнерго также сообщили, что в результате вражеской атаки на энергообъект "Хмельницкоблэнерго" один из работников компании получил ранения. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Отключения света не планируются  

Во всех регионах Украины в среду, 25 марта, меры ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются, сообщает в Фейсбуке НЭК "Укрэнерго".

В то же время в компании отметили, что активное   энергопотребление   целесообразно перенести на дневное время – с 10:00 до 15:00.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволило смягчить график плановых отключений для потребителей.

Светлана Манько