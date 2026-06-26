ДТЭК создала совместное предприятие с британским гигантом для солнечных и аккумуляторных систем на крышах

Энергетический холдинг ДТЭК и крупнейший поставщик электроэнергии в Великобритании Octopus Energy Group объявили о создании совместного предприятия по реализации солнечных и аккумуляторных проектов на сумму €100 миллионов в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК .

Инициатива направлена на внедрение энергоэффективных солнечных и аккумуляторных систем на крышах зданий по всей Украине.

Проект ориентирован на украинский бизнес и государственные учреждения, предоставляя возможность автономно производить и сохранять электроэнергию.

Как работает модель RISE

Концепцию проекта стороны впервые анонсировали в июне 2025 года. Пока ДТЭК и Octopus уже запустили этот продукт через розничное подразделение холдинга под брендом YASNO.

Инсталляции интегрируют систему управления аккумуляторами Kraken от Octopus Energy — что снизит счета за электроэнергию, предоставляя клиентам энергию для сокращения потребления в часы пик и продажи излишка энергии обратно в сеть.

Совместное предприятие устанавливает оборудование без первоначальных затрат, прежде чем клиент сможет взять на него право по истечении 10-летнего контракта.

Благодаря созданию совместного предприятия, ДТЭК и Octopus Energy открывают путь для привлечения долгосрочного финансирования с целью масштабирования RISE. В настоящее время партнеры, совместно владеющие акциями компании, ведут переговоры с рядом международных финансовых учреждений.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

Напомним, ранее ДТЭК заявил о планах построить крупнейшую в Европе ветровую электростанцию в Полтавской области за 1,2 миллиарда евро. Мощность новой Полтавской ВЭС составит 650 МВт, а ее запуск позволит укрепить украинскую энергосистему и увеличить долю экологически чистой генерации в стране.