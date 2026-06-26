ДТЕК створила спільне підприємство з британським гігантом для сонячних та акумуляторних систем на дахах

Енергетичний холдинг ДТЕК та найбільший постачальник електроенергії у Великій Британії Octopus Energy Group оголосили про створення спільного підприємства для реалізації сонячних та акумуляторних проєктів на суму €100 мільйонів в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що ініціатива спрямована на впровадження енергоефективних сонячних та акумуляторних систем на дахах будівель по всій Україні.

Проєкт орієнтований на український бізнес та державні установи, надаючи їм можливість автономно виробляти та зберігати електроенергію.

Як працює модель RISE

Концепцію проєкту сторони вперше анонсували у червні 2025 року. Наразі ДТЕК та Octopus вже запустили цей продукт через роздрібний підрозділ холдингу під брендом YASNO.

Інсталяції інтегрують систему управління акумуляторами Kraken від Octopus Energy — що знизить рахунки за електроенергію, надаючи клієнтам енергію для скорочення споживання у години пік і продажу надлишку енергії назад у мережу.

Спільне підприємство встановлює обладнання без початкових витрат, перш ніж клієнт зможе взяти на нього право після закінчення 10-річного контракту.

Завдяки створенню спільного підприємства, ДТЕК та Octopus Energy відкривають шлях для залучення довгострокового фінансування з метою масштабування RISE. Наразі партнери, які спільно володітимуть акціями компанії, ведуть переговори з низкою міжнародних фінансових установ.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, ранішеДТЕК заявив про плани побудувати найбільшу в Європі вітрову електростанцію на Полтавщині за 1,2 мільярда євро. Потужність нової Полтавської ВЕС становитиме 650 МВт, а її запуск дозволить суттєво зміцнити українську енергосистему та збільшити частку екологічно чистої генерації в країні.