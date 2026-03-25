Без електропостачання залишилася частина споживачів п’яти областей: де немає світла

лінії електропередач
Найскладнішою наразі є ситуація на Чернігівщині. / Freepik

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури 25 березня частина споживачів у Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів. 

Найскладнішою наразі є ситуація на Чернігівщині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак зазнало пошкоджень енергетичне обладнання, що зумовлює вимушене застосування погодинних відключень світла.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Міненерго також повідомили, що внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт "Хмельницькобленерго" один із працівників компанії зазнав поранень. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Відключення світла не плануються 

У всіх регіонах України у середу, 25 березня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються, повідомляє у Фейсбуці НЕК “Укренерго”. 

Водночас у компанії зазначили, що активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – із 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, дефіцит електроенергії в Україні знизився до 1 ГВт порівняно з 5–6 ГВт взимку. Це дало змогу пом’якшити графіки планових відключень для споживачів.

Світлана Манько