Без электроснабжения осталась часть потребителей в четырех областях: где нет света

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 23 февраля часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, в Харьковской области во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.