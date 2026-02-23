Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,45

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Без электроснабжения осталась часть потребителей в четырех областях: где нет света

экспорт электроэнергии
В результате обстрелов РФ обесточены потребители в четырех областях / Depositphotos

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 23 февраля часть потребителей в Одесской, Харьковской, Запорожской и Сумской областях остается без электроснабжения. В отдельных регионах Украины действуют аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, в Харьковской области во время вражеской атаки ранения получил работник энергетической отрасли. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Графики отключений

Замминистра напомнил, что по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме того, в связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам.

Есть ли шансы вернуться к жизни без графиков

Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.

Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.

Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

Автор:
Светлана Манько