Без электроснабжения остались потребители в четырех областях: графики будут действовать только для промышленности

17 марта в результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Графики отключений только для промышленности

В Минэнерго заметили, что с 17:00 до 23:00 Во всех регионах Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

В то же время активное энергопотребление потребителям целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Напомним, дефицит электроэнергии в Украине снизился до 1 ГВт по сравнению с 5-6 ГВт зимой. Это позволяет смягчить график плановых отключений для потребителей.