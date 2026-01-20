Запланована подія 2

Без отопления в Киеве остаются 4000 многоэтажек после ночной атаки

батарея отопления, рука
Какая ситуация с отоплением в Киеве? / Freepik

Около 4 тысяч многоэтажек в Киеве остаются без отопления после российского обстрела.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко.

Ситуация с отоплением в Киеве

Кличко отмечает, что в настоящее время без отопления остаются около 4000 многоэтажек из 5635, которые остались без теплоснабжения после ночной атаки на столицу. В более чем 1 600 домов теплоноситель уже подали.

Ситуация усложнена тем, что большинство этих домов подключают к теплу во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января.

Коммунальные службы и энергетики продолжают работать над восстановлением тепла, воды и электричества в домах киевлян.

Напомним, в ночь на 20 января российская армия атаковала Украину ударными дронами и ракетами. В Киеве фиксируют перебои с тепло- и энергоснабжением, а метро из-за сложной ситуации с электричеством начнет работать с изменениями.

О тяжелейшей ситуации в городе также ранее сообщал гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко. Он подчеркнул, что энергетики продолжают возобновлять электроснабжение, несмотря на сильные морозы.

Автор:
Ольга Опенько