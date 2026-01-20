Запланована подія 2

Без опалення в Києві залишаються 4 000 багатоповерхівок після нічної атаки

батарея опалення, рука
Яка ситуація з опаленням у Києві? / Freepik

Близько 4 000 багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення після російського обстрілу.

Як пише Delo.ua, про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

Ситуація з опаленням у Києві

Кличко наголошує, що наразі без опалення залишаються близько 4 000 багатоповерхівок із 5 635, які залишились без теплопостачання після нічної атаки на столицю. У понад 1 600 будинків теплоносій уже подали.

Ситуація ускладнена тим, що більшість цих будинків підключають до тепла вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

Комунальні служби та енергетики продовжують працювати над відновленням тепла, води та електрики у домівках киян.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня російська армія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. У Києві фіксують перебої з тепло- та енергопостачанням, а метро через складну ситуацію з електрикою почне працювати зі змінами.

Про важку ситуацію у місті  також раніше  повідомляв гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко. Він наголосив, що енергетики продовжують відновлювати електропостачання, незважаючи на сильні морози.

Автор:
Ольга Опенько