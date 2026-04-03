Компания "СтиныПро" ищет $600 000 инвестиций для масштабирования производства стеновых панелей.

Компания "СтиныПро" ищет инвестора/Фото: stiny.pro

Украинская компания "СтиныПро", производящая панели для фасадов и интерьеров, открыла инвестиционный раунд для привлечения от $600 000 до $1 000 000 с целью увеличения объемов производства до 20 000 м² в месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

За два года работы бизнес прошел стадию становления, сформировал команду и достиг точки безубыточности. В настоящее время предприятие переходит к этапу активного расширения.

Продукция и производственные показатели

Ассортимент компании включает материалы для внутренних и наружных работ: 3D полиуретановые панели, бамбуковые панели, фиброцементные панели, гибкая плитка (старт производства – весна 2026 года).

Ассортимент продукции "СтениПро"/Фото: stiny.pro

Показатели валовой маржи на единицу продукции:

  • 3D полиуретановые панели – $21 за 1 м²;
  • фиброцементные панели – $17 за 1 м²;
  • гибкая плитка – $16 за 1 м²; бамбуковые панели – $10 за 1 м².

Инвестиционное предложение

Владельцы рассматривают два сценария привлечения капитала:

  1. Продажа 30% компании за $600 000. В этом случае $300 000 устремляются на развитие производства, а $300 000 составляют выкуп доли у учредителей (cash-out).
  2. Продажа 49% компании за $1000000. Половина привлеченных средств инвестируется в бизнес.

На что пойдут деньги?

Вырученный капитал компания планирует использовать для реализации следующих задач: увеличение объемов закупки сырья; открытие фирменных шоурумов в Украине; расширение присутствия в торговых сетях; автоматизация и энергонезависимость производства; запуск рекламных кампаний для выхода на внешние рынки.

Финансовые цели и окупаемость

В течение двух лет "СтиныПро" планирует выйти на производственную мощность 20 000 м² продукции в месяц. Расчетная чистая прибыль после масштабирования должна составлять более $200 000 в месяц. Согласно расчетам компании срок окупаемости инвестиций для нового партнера составит до двух лет. Доход инвестора будет формироваться через выплату дивидендов и рост рыночной стоимости активов предприятия.

Напомним, производитель малых транспортных средств из Одесской области ищет инвестора для масштабирования бизнеса в сегменте малых транспортных средств с перспективой выхода на рынки Восточной Европы.

Автор:
Татьяна Ковальчук