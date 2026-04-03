Компанія "СтіниПро" шукає $600 000 інвестицій для масштабування виробництва стінових панелей

Українська компанія "СтіниПро", що виготовляє панелі для фасадів та інтер’єрів, відкрила інвестиційний раунд для залучення від $600 000 до $1 000 000 з метою збільшення обсягів виробництва до 20 000 м² на місяць.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

За два роки роботи бізнес пройшов стадію становлення, сформував команду та досяг точки беззбитковості. Наразі підприємство переходить до етапу активного розширення.

Продукція та виробничі показники

Асортимент компанії включає матеріали для внутрішніх та зовнішніх робіт: 3D поліуретанові панелі, бамбукові панелі, фіброцементні панелі, гнучка плитка (старт виробництва — весна 2026 року).

Показники валової маржі на одиницю продукції:

3D поліуретанові панелі — $21 за 1 м²;

фіброцементні панелі — $17 за 1 м²;

гнучка плитка — $16 за 1 м²; бамбукові панелі — $10 за 1 м².

Інвестиційна пропозиція

Власники розглядають два сценарії залучення капіталу:

Продаж 30% компанії за $600 000. У цьому випадку $300 000 спрямовуються на розвиток виробництва, а $300 000 становлять викуп частки у засновників (cash-out). Продаж 49% компанії за $1 000 000. Половина залучених коштів інвестується в бізнес.

На що підуть кошти?

Отриманий капітал компанія планує використати для реалізації наступних завдань: збільшення обсягів закупівлі сировини; відкриття фірмових шоурумів в Україні; розширення присутності в торговельних мережах; автоматизація та енергонезалежність виробництва; запуск маркетингових кампаній для виходу на зовнішні ринки.

Фінансові цілі та окупність

Протягом двох років "СтіниПро" планує вийти на виробничу потужність 20 000 м² продукції на місяць. Розрахунковий чистий прибуток після масштабування має становити понад $200 000 щомісяця. Згідно з розрахунками компанії, термін окупності інвестицій для нового партнера складе до двох років. Дохід інвестора формуватиметься через виплату дивідендів та зростання ринкової вартості активів підприємства.

