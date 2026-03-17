Масштабування виробництва малих транспортних засобів: проєкт на Одещині шукає інвесторів

Виробник малих транспортних засобів з Одеської області шукає інвестора для масштабування бізнесу у сегменті малих транспортних засобів із перспективою виходу на ринки Східної Європи. Проєкт, що охоплює сегмент мотоциклів, скутерів, мопедів, квадроциклів, трициклів, електровелосипедів, електроскутерів і міні електромобілів для вантажного та пасажирського використання, потребує вкладень від $1 млн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Назву компанії не зазначено, однак відомо, що її виробнича база розташована в Одеській області за 6 км від Одеси на території площею 5 га з нерухомістю понад 9 000 кв. м. Команда працює на ринку з 2003 року і має досвід запуску великовузлового складання бензинових та електричних трициклів. Станом на березень 2026 року потужності дозволяють збирати 60–70 одиниць техніки на місяць зусиллями 12 співробітників.

Бізнес-модель поєднує імпорт техніки та комплектуючих із Китаю, дистрибуцію в Україні, локальне складання окремих моделей, сервіс, продаж запчастин і поступову локалізацію виробництва.

За оцінками ініціатора проєкту, ринок малих транспортних засобів в Україні демонструє структурне зростання. У 2025 році ринок мототехніки становив близько 100 тис. одиниць, а ринок електротранспорту — приблизно 150 тис. одиниць. Сегмент трициклів оцінюється приблизно у 12 тис. одиниць на рік, з яких близько 3 тис. — вантажні трицикли.

Основним обмеженням розвитку виробника сьогодні є нестача оборотного капіталу для сезонного завезення товару та збільшення складання. Для масштабування бізнесу планується залучити до 3 млн доларів інвестицій терміном до 5 років із поетапним фінансуванням. Кошти будуть спрямовані на закупівлю товарних партій, поповнення оборотного капіталу та відкриття торгових майданчиків.

У 2027 році ініціатор проєкту планує збільшити обсяги продажів до 5 000 одиниць із річним оборотом до 5 млн доларів. Орієнтовний строк окупності капіталовкладень за оцінками розробників становить від 3 до 5 років. Наразі у проєкт уже інвестовано понад 600 тис. доларів власних коштів ініціатора у вигляді активів та товарних запасів. Розглядаються різні формати співпраці, включаючи участь українського партнера або модель із залученням китайських постачальників техніки.

