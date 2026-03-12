Українсько-естонська Black Forest Systems залучила $400 тис. інвестицій

Українсько-естонська компанія з розробки безпілотних систем Black Forest Systems залучила $400 тис. інвестицій від шведських компаній Front Ventures та Hede Capital Partners AB. Розробка призначена, перш за все, для піхоти.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні розробника в соціальній мережі LinkedIn.

"Ці інвестиції прискорять розробку та індустріалізацію наших безпілотних систем, розроблених на основі запитів Сил спеціальних операцій та Міжнародного легіону, призначених для піхоти", − розповіли у Black Forest Systems.

СЕО Black Forest Systems Олександр Давиденко зазначив, що основна місія − перенести складність з оператора на саму технологію.

Зазначається, що компанія має флагманську систему SHADOX − розвідувальний комплекс, створений для швидкого розгортання та проведення операцій на близькій відстані.

На відміну від традиційних систем FPV, які залежать від спеціалізованих зовнішніх операторів, розробник зосереджується на можливості керувати передовими безпілотними системами без великого досвіду пілотування, розповіли у Black Forest Systems.

Що відомо про Black Forest Systems

Black Forest Systems було засновано у 2024 році. Основним завданням компанії є розробка безпілотних систем для піхоти із залученням проєктування на реальних умовах бойового застосування, щоб надати збройним силам технологічну перевагу та зменшити втрати в операціях з високим рівнем ризику.

Front Ventures − шведська публічна інвестиційна компанія, яка з літа 2025 року спеціалізується на фінансуванні оборонних проєктів, зокрема в Україні та Швеції.

Hede Capital Partners AB − шведська інвестиційна компанія, заснована у 2024 році.

Нагадаємо, німецький виробник дронів Quantum Systems, чиї безпілотники використовує Україна у війні з Росією, збільшив свою оцінку до 3 мільярдів євро ($3,5 мільярда) у новому раунді фінансування. Компанія залучила 180 мільйонів євро від інвесторів, включаючи Balderton Capital, що втричі перевищило її оцінку порівняно з травневим раундом.