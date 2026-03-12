Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинско-эстонская Black Forest Systems привлекла $400 тыс. инвестиций

беспилотник
SHADOX – разведывательный комплекс, созданный для быстрого развертывания и проведения операций на близком расстоянии. Фото: BFS

Украинско-эстонская компания по разработке беспилотных систем Black Forest Systems привлекла $400 тыс. инвестиций от шведских компаний Front Ventures и Hede Capital Partners AB. Разработка предназначена, прежде всего, для пехоты.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении разработчика в социальной сети LinkedIn.

"Эти инвестиции ускорят разработку и индустриализацию наших беспилотных систем, разработанных на основе запросов Сил специальных операций и Международного легиона, предназначенных для пехоты", – рассказали в Black Forest Systems.

СЕО Black Forest Systems Александр Давыденко отметил, что основная миссия – перенести сложность с оператора на саму технологию.

Отмечается, что компания имеет флагманскую систему SHADOXразведывательный комплекс, созданный для быстрого развертывания и проведения операций на близком расстоянии.

В отличие от традиционных систем FPV, зависящих от специализированных внешних операторов, разработчик сосредотачивается на возможности управлять передовыми беспилотными системами без большого опыта пилотирования, рассказали в Black Forest Systems.

Что известно о Black Forest Systems

Black Forest Systems была основана в 2024 году. Основная задача компании - разработка беспилотных систем для пехоты с привлечением проектирования на реальных условиях боевого применения, чтобы предоставить вооруженным силам технологическое преимущество и уменьшить потери в операциях с высоким уровнем риска.

Front Venturesшведская публичная инвестиционная компания, которая с лета 2025 года специализируется на финансировании оборонных проектов, в частности, в Украине и Швеции.

Hede Capital Partners ABшведская инвестиционная компания, основанная в 2024 году.

Напомним, немецкий производитель дронов Quantum Systems, беспилотники которого использует Украина в войне с Россией, увеличил свою оценку до 3 миллиардов евро ($3,5 миллиарда) в новом раунде финансирования. Компания привлекла 180 миллионов евро от инвесторов, включая Balderton Capital, что втрое превысило ее оценку по сравнению с майским раундом.

Автор:
Ольга Сичь