Украинско-эстонская Black Forest Systems привлекла $400 тыс. инвестиций

Украинско-эстонская компания по разработке беспилотных систем Black Forest Systems привлекла $400 тыс. инвестиций от шведских компаний Front Ventures и Hede Capital Partners AB. Разработка предназначена, прежде всего, для пехоты.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении разработчика в социальной сети LinkedIn.

"Эти инвестиции ускорят разработку и индустриализацию наших беспилотных систем, разработанных на основе запросов Сил специальных операций и Международного легиона, предназначенных для пехоты", – рассказали в Black Forest Systems.

СЕО Black Forest Systems Александр Давыденко отметил, что основная миссия – перенести сложность с оператора на саму технологию.

Отмечается, что компания имеет флагманскую систему SHADOX – разведывательный комплекс, созданный для быстрого развертывания и проведения операций на близком расстоянии.

В отличие от традиционных систем FPV, зависящих от специализированных внешних операторов, разработчик сосредотачивается на возможности управлять передовыми беспилотными системами без большого опыта пилотирования, рассказали в Black Forest Systems.

Что известно о Black Forest Systems

Black Forest Systems была основана в 2024 году. Основная задача компании - разработка беспилотных систем для пехоты с привлечением проектирования на реальных условиях боевого применения, чтобы предоставить вооруженным силам технологическое преимущество и уменьшить потери в операциях с высоким уровнем риска.

Front Ventures – шведская публичная инвестиционная компания, которая с лета 2025 года специализируется на финансировании оборонных проектов, в частности, в Украине и Швеции.

Hede Capital Partners AB – шведская инвестиционная компания, основанная в 2024 году.

Напомним, немецкий производитель дронов Quantum Systems, беспилотники которого использует Украина в войне с Россией, увеличил свою оценку до 3 миллиардов евро ($3,5 миллиарда) в новом раунде финансирования. Компания привлекла 180 миллионов евро от инвесторов, включая Balderton Capital, что втрое превысило ее оценку по сравнению с майским раундом.