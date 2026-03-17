Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Наличный курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Масштабирование производства малых транспортных средств: проект в Одесской области ищет инвесторов

малое транспортное средство
Производитель малых транспортных средств из Одесской области ищет инвестора/Фото: Inventure

Производитель малых транспортных средств в Одесской области ищет инвестора для масштабирования бизнеса в сегменте малых транспортных средств с перспективой выхода на рынки Восточной Европы. Проект, охватывающий сегмент мотоциклов, скутеров, мопедов, квадроциклов, трициклов, электровелосипедов, электроскутеров и мини электромобилей для грузового и пассажирского использования, требует вложений от $1 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Название компании не указано, однако известно, что ее производственная база расположена в Одесской области в 6 км от Одессы на территории площадью 5 га с недвижимостью более 9 000 кв. м. Команда работает на рынке с 2003 года и имеет опыт запуска крупноузловой сборки бензиновых и электрических трициклов. По состоянию на март 2026 мощности позволяют собирать 60–70 единиц техники в месяц усилиями 12 сотрудников.

Бизнес-модель объединяет импорт техники и комплектующих из Китая, дистрибуцию в Украину, локальную сборку отдельных моделей, сервис, продажу запчастей и постепенную локализацию производства.

По оценкам инициатора проекта рынок малых транспортных средств в Украине демонстрирует структурный рост. В 2025 году рынок мототехники составлял около 100 тыс. единиц, а рынок электротранспорта – примерно 150 тыс. единиц. Сегмент трициклов оценивается примерно в 12 тыс. единиц в год, из которых около 3 тыс. грузовых трициклов.

Основным ограничением развития производителя сегодня является недостаток оборотного капитала для сезонного ввоза товара и увеличения сборки. Для масштабирования бизнеса планируется привлечь до 3 млн. долларов инвестиций сроком до 5 лет с поэтапным финансированием. Денежные средства будут направлены на закупку товарных партий, пополнение оборотного капитала и открытие торговых площадок.

В 2027 году инициатор проекта планирует увеличить объемы продаж до 5000 единиц с годовым оборотом до 5 млн долларов. Примерный срок окупаемости капиталовложений по оценкам разработчиков составляет от 3 до 5 лет. В проект уже инвестировано более 600 тыс. долларов собственных средств инициатора в виде активов и товарных запасов. Рассматриваются разные форматы сотрудничества, включая участие украинского партнера или модель с привлечением китайских поставщиков техники.

Напомним, Чортковский городской совет привлек 27 миллионов гривен инвестиций для развития индустриального парка Chortkiv West в Тернопольской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук