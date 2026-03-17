Масштабирование производства малых транспортных средств: проект в Одесской области ищет инвесторов

Производитель малых транспортных средств в Одесской области ищет инвестора для масштабирования бизнеса в сегменте малых транспортных средств с перспективой выхода на рынки Восточной Европы. Проект, охватывающий сегмент мотоциклов, скутеров, мопедов, квадроциклов, трициклов, электровелосипедов, электроскутеров и мини электромобилей для грузового и пассажирского использования, требует вложений от $1 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Название компании не указано, однако известно, что ее производственная база расположена в Одесской области в 6 км от Одессы на территории площадью 5 га с недвижимостью более 9 000 кв. м. Команда работает на рынке с 2003 года и имеет опыт запуска крупноузловой сборки бензиновых и электрических трициклов. По состоянию на март 2026 мощности позволяют собирать 60–70 единиц техники в месяц усилиями 12 сотрудников.

Бизнес-модель объединяет импорт техники и комплектующих из Китая, дистрибуцию в Украину, локальную сборку отдельных моделей, сервис, продажу запчастей и постепенную локализацию производства.

По оценкам инициатора проекта рынок малых транспортных средств в Украине демонстрирует структурный рост. В 2025 году рынок мототехники составлял около 100 тыс. единиц, а рынок электротранспорта – примерно 150 тыс. единиц. Сегмент трициклов оценивается примерно в 12 тыс. единиц в год, из которых около 3 тыс. грузовых трициклов.

Основным ограничением развития производителя сегодня является недостаток оборотного капитала для сезонного ввоза товара и увеличения сборки. Для масштабирования бизнеса планируется привлечь до 3 млн. долларов инвестиций сроком до 5 лет с поэтапным финансированием. Денежные средства будут направлены на закупку товарных партий, пополнение оборотного капитала и открытие торговых площадок.

В 2027 году инициатор проекта планирует увеличить объемы продаж до 5000 единиц с годовым оборотом до 5 млн долларов. Примерный срок окупаемости капиталовложений по оценкам разработчиков составляет от 3 до 5 лет. В проект уже инвестировано более 600 тыс. долларов собственных средств инициатора в виде активов и товарных запасов. Рассматриваются разные форматы сотрудничества, включая участие украинского партнера или модель с привлечением китайских поставщиков техники.

Напомним, Чортковский городской совет привлек 27 миллионов гривен инвестиций для развития индустриального парка Chortkiv West в Тернопольской области.