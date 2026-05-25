Без затрат на аренду: почти треть вакансий с жильем в Украине сосредоточена в Киеве и области

За первые четыре месяца 2026 года украинские работодатели зарегистрировали через Службу занятости 1747 вакансий с возможностью предоставления жилья. Из этого количества 31,7% предложений сосредоточено в столичном регионе: 289 вакансий появились в центрах занятости Киева, а 264 – в Киевской области.

На Едином портале вакансий, который объединяет данные государственных и частных сервисов по поиску работы, насчитывается почти 5 тысяч таких предложений по всей стране.

Уровень комплектования подобных рабочих мест за 4 месяца 2026 года составляет 18%, что составляет 308 укомплектованных вакансий. Чаще граждане трудоустраиваются на такие должности в Днепропетровской и Киевской областях.

Большинство предложений по бесплатному проживанию принадлежат Силам обороны Украины. Кроме предоставления жилья, военные вакансии предусматривают заработную плату до 1 миллиона гривен.

Среди гражданских специальностей популярны такие профессии:

каменщик;

разнорабочий;

комбайнер;

финансовый директор;

высший электромонтажник;

технический управляющий;

автомаляр.

Такие вакансии кроме обеспечения работника жильем предусматривают заработную плату в размере от 140 до 430 тысяч гривен.

В мае 2026 наибольшее количество предложений с проживанием зафиксировано в Киеве, Хмельницкой и Киевской областях.

