Без затрат на аренду: почти треть вакансий с жильем в Украине сосредоточена в Киеве и области

Треть вакансий с жильем в Украине сосредоточена в Киеве и области / Freepik

За первые четыре месяца 2026 года украинские работодатели зарегистрировали через Службу занятости 1747 вакансий с возможностью предоставления жилья. Из этого количества 31,7% предложений сосредоточено в столичном регионе: 289 вакансий появились в центрах занятости Киева, а 264 – в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

На Едином портале вакансий, который объединяет данные государственных и частных сервисов по поиску работы, насчитывается почти 5 тысяч таких предложений по всей стране.

Уровень комплектования подобных рабочих мест за 4 месяца 2026 года составляет 18%, что составляет 308 укомплектованных вакансий. Чаще граждане трудоустраиваются на такие должности в Днепропетровской и Киевской областях.

Большинство предложений по бесплатному проживанию принадлежат Силам обороны Украины. Кроме предоставления жилья, военные вакансии предусматривают заработную плату до 1 миллиона гривен.

Среди гражданских специальностей популярны такие профессии:

  • каменщик;
  • разнорабочий;
  • комбайнер;
  • финансовый директор;
  • высший электромонтажник;
  • технический управляющий;
  • автомаляр.

Такие вакансии кроме обеспечения работника жильем предусматривают заработную плату в размере от 140 до 430 тысяч гривен.

В мае 2026 наибольшее количество предложений с проживанием зафиксировано в Киеве, Хмельницкой и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что нехватка кадров остается одной из самых горячих тем украинского рынка труда. Особенно активно этот вопрос начал обсуждать весной 2026 года после решения Украины привлекать трудовых мигрантов. Аналитики исследовали, в каких сферах работодатели стали активнее искать работников, а где спрос на кандидатов, напротив, сократился.

Автор:
Татьяна Ковальчук