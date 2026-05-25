Без витрат на оренду: майже третина вакансій із житлом в Україні зосереджена у Києві та області

Третина вакансій із житлом в Україні зосереджена у Києві та області / Freepik

За перші 4 місяці 2026 року українські працедавці зареєстрували через Службу зайнятості 1747 вакансій із можливістю надання житла. З цієї кількості 31,7% пропозицій зосереджено у столичному регіоні: 289 вакансій з'явилися в центрах зайнятості Києва, а 264 — у Київській області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держустанови.

На Єдиному порталі вакансій, який об'єднує дані державних та приватних сервісів із пошуку роботи, загалом налічується майже 5 тисяч таких пропозицій по всій країні.

Рівень комплектування подібних робочих місць за 4 місяці 2026 року становить 18%, що дорівнює 308 укомплектованим вакансіям. Найчастіше громадяни працевлаштовуються на такі посади у Дніпропетровській та Київській областях.

Більшість пропозицій із безкоштовним проживанням належать Силам оборони України. Окрім надання житла, військові вакансії передбачають заробітну плату до 1 мільйона гривень.

Серед цивільних спеціальностей популярними є такі професії:

  • муляр; 
  • різноробочий; 
  • комбайнер; 
  • фінансовий директор; 
  • вишкоелектромонтажник; 
  • технічний керівник; 
  • автомаляр.

Такі вакансії, окрім забезпечення працівника житлом, передбачають заробітну плату у розмірі від 140 до 430 тисяч гривень.

У травні 2026 року найбільша кількість пропозицій із проживанням зафіксована у Києві, Хмельницькій та Київській областях.

Раніше повідомлялося, що нестача кадрів залишається однією з найгарячіших тем українського ринку праці. Особливо активно це питання почали обговорювати навесні 2026 року після рішення України залучати трудових мігрантів. Аналітики дослідили, у яких сферах роботодавці стали активніше шукати працівників, а де попит на кандидатів, навпаки, скоротився.

Автор:
Тетяна Ковальчук