Кого шукають роботодавці: професії із найбільшим попитом у 2026 році та рівень зарплат

працівники лабораторія
Рівень оплати у галузі часто залежить від попиту на робітників. / Freepik

Ринок праці в Україні нерівномірний: є професії, де ринок ніша переповнена, і кандидати змушені конкурувати, натомість в інших галузях – гострий брак працівників. OLX дослідили, кого найбільше шукають роботодавці і скільки грошей готові платити за дефіцитні професії. 

Про це Delo.ua повідомляє з посиланням на OLX Робота.

Нестача кадрів залишається однією з найгарячіших тем українського ринку праці. Особливо активно це питання почали обговорювати навесні 2026 року після рішення України залучати трудових мігрантів.

Аналітики OLX дослідили, у яких сферах роботодавці стали активніше шукати працівників, а де попит на кандидатів, навпаки, скоротився.

Найбільше зріс попит у сфері виробництва та робітничих спеціальностей. Лідерами стали комплектувальники – кількість вакансій для них збільшилася майже у 10 разів, а медіанна зарплата становить 27,5 тис. грн.

Також роботодавці частіше шукають:

  • складальників – +43% (31,3 тис. грн),
  • підсобників – +34% (27,5 тис. грн),
  • конструкторів – +27% (32,5 тис. грн),
  • машиністів екскаватора – +22% (45 тис. грн).

Високий попит зберігається й у будівельній галузі, де кадровий дефіцит залишається одним із найвідчутніших. За рік кількість вакансій для електриків зросла на 37% із медіанною зарплатою 38,3 тис. грн. Також роботодавці активніше шукають різноробочих (+35%), мулярів (+10%), монтажників (+9%), сантехніків (+9%) та виконробів (+9%).

У сфері роздрібної торгівлі помітно збільшився попит на супервайзерів – +43% (48,8 тис. грн) та мерчендайзерів – +15% (21,5 тис. грн).

Попри складну ситуацію на ринку, компанії продовжують наймати й IT-фахівців. На платформі доступні понад 200 вакансій у сфері IT, зокрема у N-iX. Це свідчить про те, що попит на технічних спеціалістів зберігається, хоча конкуренція серед кандидатів залишається високою.

Водночас потреби бізнесу часто не збігаються з очікуваннями пошукачів. У деяких сферах конкуренція за вакансії значно вища через скорочення кількості пропозицій.

Найбільше падіння кількості вакансій зафіксовано у сфері реклами, дизайну та PR. Зокрема, роботодавці рідше шукають:

  • копірайтерів – на 86% менше вакансій,
  • маркетологів – на 51%,
  • контент-менеджерів – на 49%,
  • SMM-менеджерів – на 34%.

Також зменшилася кількість вакансій для адміністраторів у сфері краси, спорту та HoReCa. Середня зарплата у цих напрямках коливається в межах 20-23 тис. грн.

Загалом тенденції ринку демонструють, що найбільший попит сьогодні мають працівники виробничих, будівельних і технічних спеціальностей. Натомість у сфері реклами та комунікацій вакансій стає менше, а конкуренція серед кандидатів – зростає.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, близько половини українців не змінювали місце роботи за останній рік, а 30% опитаних взагалі не працюють. 66% громадян отримують дохід лише з основної роботи, натомість 14% респондентів інколи мають підробіток.

Автор:
Ярослава Тюпка