Кого ищут работодатели: профессии с наибольшим спросом в 2026 году и уровень зарплат

работники лаборатория
Уровень оплаты в отрасли часто зависит от спроса на рабочих. / Freepik

Рынок труда в Украине неравномерен: есть профессии, где рынок ниша переполнена, и кандидаты вынуждены конкурировать, а в других отраслях – острая нехватка работников. OLX исследовали, кого больше всего ищут работодатели и сколько денег готовы платить за дефицитные профессии.

Об этом Delo.ua сообщает со ссылкой на OLX Работа .

Нехватка кадров остается одной из самых горячих тем украинского рынка труда. Особенно активно этот вопрос начал обсуждать весной 2026 года после решения Украины привлекать трудовых мигрантов.

Аналитики OLX исследовали, в каких областях работодатели стали активнее искать работников, а где спрос на кандидатов, напротив, сократился.

Больше всего возрос спрос в сфере производства и рабочих специальностей. Лидерами стали комплектующие – количество вакансий для них увеличилось почти в 10 раз, а медианная зарплата составляет 27,5 тыс. грн.

Также работодатели чаще ищут:

  • сборщиков – +43% (31,3 тыс. грн),
  • подсобников – +34% (27,5 тыс. грн),
  • конструкторов – +27% (32,5 тыс. грн),
  • машинистов экскаватора – +22% (45 тыс. грн).

Высокий спрос сохраняется и в строительной отрасли, где кадровый дефицит остается одним из наиболее ощутимых. За год количество вакансий для электриков увеличилось на 37% с медианной зарплатой 38,3 тыс. грн. Также работодатели активнее ищут разнорабочих (+35%), каменщиков (+10%), монтажников (+9%), сантехников (+9%) и прорабов (+9%).

В сфере розничной торговли заметно увеличился спрос на супервайзеров – +43% (48,8 тыс. грн.) и мерчендайзеров – +15% (21,5 тыс. грн.).

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компании продолжают нанимать и IT-специалистов. На платформе доступно более 200 вакансий в сфере IT, в том числе N-iX . Это свидетельствует о том, что спрос на технических специалистов сохраняется, хотя конкуренция среди кандидатов остается высокой.

В то же время, потребности бизнеса часто не совпадают с ожиданиями поисковиков. В некоторых сферах конкуренция за вакансии значительно выше из-за сокращения количества предложений.

Наибольшее падение количества вакансий зафиксировано в сфере рекламы, дизайна и PR. В частности, работодатели реже ищут:

  • копирайтеров – на 86% меньше вакансий,
  • маркетологов – на 51%,
  • контент-менеджеров – на 49%,
  • SMM-менеджеров – на 34%.

Также уменьшилось количество вакансий для администраторов в области красоты, спорта и HoReCa. Средняя зарплата по этим направлениям колеблется в пределах 20-23 тыс. грн.

В целом тенденции рынка демонстрируют, что наибольшим спросом сегодня пользуются работники производственных, строительных и технических специальностей. В сфере рекламы и коммуникаций вакансий становится меньше, а конкуренция среди кандидатов – растет.

Напомним, согласно опросам, около половины украинцев не меняли место работы за последний год, а 30% опрошенных вообще не работают. 66% граждан получают доход только с основной работы, 14% респондентов иногда имеют подработку.

Автор:
Ярослава Тюпка